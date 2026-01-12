قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تشويش عسكري ضد ستارلينك .. كيف أغلق النظام الإيراني آخر قنوات الاتصال؟
عطية لاشين: لا يجوز تصوير الحجاج والمعتمرين داخل المسجد الحرام
أسرع مشروع| الكهرباء: افتتاح المرحلة الأولى من أوبيليسك للطاقة الشمسية
500 ميجاوات طاقة شمسية و200 ميجاوات تخزين.. مصر تفتتح مشروع «أوبيليسك»
اعتداء صباحي .. قوة للاحتلال تنصب حاجزا أمنيًا في ريف القنيطرة الجنوبي
قانون جديد يهدف لإسقاط محاكمة نتنياهو .. الائتلاف يطرح إلغاء جريمة الاحتيال
نيجيريا تقترب من تحطيم رقم تاريخي بأكثر الأهداف المسجلة في كأس الأمم
تركيا تكشف عن نظام دفاعي بحري جديد لتعطيل الصواريخ الرادارية
رئيس الوزراء يصل نجع حمادي لافتتاح محطة كهرباء اوبيليسك
أثر الإسراء والمعراج في نفس النبي وصحابته.. تعرف عليه
إجراء جديد فى منتخب مصر قبل مواجهة السنغال بـ كأس أمم إفريقيا
اهتموا بالتعليم .. ماذا ينتظر أولياء أمور مصر من أعضاء مجلس النواب 2026؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قانون جديد يهدف لإسقاط محاكمة نتنياهو .. الائتلاف يطرح إلغاء جريمة الاحتيال

نتنياهو
نتنياهو
فرناس حفظي

أعلن الائتلاف الحاكم في إسرائيل، اليوم الإثنين، عزمه دفع تشريع جديد يلغي جريمة الاحتيال وخيانة الأمانة من قانون العقوبات، وهي الجريمة التي يُحاكم على أساسها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في ثلاث من القضايا المرفوعة ضده (1000 و2000 و4000).

 ومن المنتظر أن يُطرح مشروع القانون أمام اللجنة الوزارية للتشريع الأسبوع المقبل، في خطوة تأتي في عام انتخابي مثير للجدل.


وبحسب الائتلاف، يهدف القانون إلى إلغاء ما يصفونه بـ"جريمة شاملة" تتيح للنيابة وأجهزة إنفاذ القانون "إساءة استخدام" هذه المادة ضد سياسيين ومسؤولين منتخبين، ويتصدر قائمة مقدمي المشروع رئيس الائتلاف أوفير كاتس، ورئيس لجنة الدستور سيمحا روتمان، وعضو الكنيست ميشيل بوسكيلا.


وينص القانون الإسرائيلي على أنه إذا أُلغي تجريم فعل ما، تُسقط المسؤولية الجنائية عنه وتُنهى الإجراءات القضائية المتعلقة به، وبالتالي، فإن إلغاء بند الاحتيال وخيانة الأمانة قد يؤدي فعليا إلى إسقاط التهم الموجهة إلى نتنياهو في ثلاث قضايا، ما قد يفضي إلى إنهاء محاكمته بالكامل. وتجدر الإشارة إلى أن نتنياهو يواجه في "القضية 4000" تهمة إضافية تتعلق بالرشوة.


ويقول مقدمو المشروع إن الجريمة بصيغتها الحالية تعرضت لانتقادات واسعة منذ سنوات بسبب غموض تعريفها، وإنها تمنح سلطة تقديرية واسعة للنيابة العامة تسمح بـ"تجريم سلوكيات سياسية أو إدارية لا تُعد جرائم جنائية واضحة". 

ويشير الائتلاف إلى أن القانون الإسرائيلي يتضمن بالفعل أدوات واضحة لمكافحة الفساد، مثل الرشوة وغسل الأموال والتزوير والتداول بناءً على معلومات داخلية.


في المقابل، أثار المشروع غضب المعارضة التي اعتبرته "تشريعا يفصل لإنقاذ نتنياهو من المحاكمة". وقال رئيس حزب "يش عتيد" يائير لابيد إن التشريع يشكل "انقلابا شاملا سيحول إسرائيل إلى دولة فاسدة وغير ديمقراطية"، متعهدا بمقاومته "في الكنيست والشوارع والمحاكم".


من جهتها، وصفت عضو الكنيست عن حزب العمل الديمقراطي، إفرات ريتان، المبادرة بأنها "هجوم على سيادة القانون" ومحاولة لتحويل إسرائيل إلى ملاذ للفاسدين، وانتقدت نوابا في الائتلاف لكونهم "يغيرون قواعد اللعبة لحماية رئيس الوزراء من المساءلة"، كما هاجمت عضو الكنيست نعمة لازمي المشروع، قائلة إن "المافيا استولت على الدولة".


ويأتي الجدل حول هذا البند في سياق نقاشات ممتدة منذ أكثر من عقدين بشأن تعريف الجريمة ومن نطاق تطبيقها على المسؤولين العموميين، دون التوصل إلى صيغة نهائية متفق عليها، رغم محاولات متكررة من وزارة العدل لتقليص الغموض.

إسرائيل الائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو القانون الإسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

هتشتريها بكام بكرة؟.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

شيرين عبد الوهاب

بعد أنباء مغادرة شيرين منزلها بصحبتها.. معلومات عن ياسمين شقيقة زينة

إمام عاشور

قلق في الأهلي بسبب إمام عاشور

أفعال محرمة في رجب

أفعال محرمة في العشر الأواخر من رجب.. احذرها خلال الـ7 أيام المقبلة

أحمد حسن

عروض مغرية للاعب الأهلي وموقف توروب منها.. تفاصيل

حالة الطقس الان ودرجات الحرارة المتوقعة

تقلبات جوية.. حالة الطقس الآن ودرجات الحرارة المتوقعة

إمام عاشور

إمام عاشور يتلقى عروضا قياسية تتجاوز 300 مليون جنيه

سعر الدولار

أقل سعر دولار أمام الجنيه اليوم 12-1-2026

ترشيحاتنا

الطقس البارد

بعد تحذير الأرصاد.. أطعمة ومشروبات مناسبة للطقس البارد

برج الثور

برج الثور .. حظك اليوم الإثنين 12 يناير 2026: فرص عمل

نهاد أبو الفمصان

نهاد أبو القمصان تروي موقفا تعرض ابنها لحادث سير

بالصور

ادعوا لها .. اعراض صادمة لـ مرض شيرين عبد الوهاب

ادعوا لها .. اعراض صادمة لمرض شيرين عبد الوهاب
ادعوا لها .. اعراض صادمة لمرض شيرين عبد الوهاب
ادعوا لها .. اعراض صادمة لمرض شيرين عبد الوهاب

ضعف الدورة الدموية.. السر الخفي وراء برودة القدمين

ضعف الدورة الدموية .. السبب الخفي وراء برودة القدمين
ضعف الدورة الدموية .. السبب الخفي وراء برودة القدمين
ضعف الدورة الدموية .. السبب الخفي وراء برودة القدمين

رصف وإنترلوك ورفع كفاءة منظومة الإنارة بتكلفة 19 مليون جنيه وترخيص 3118 إعلانا بكفر صقر خلال 2025

رفع إنارة
رفع إنارة
رفع إنارة

مشروب الكركم .. مسكن طبيعي للالتهاب وآلام المفاصل

مشروب الكركم .. مسكن طبيعي للالتهاب وآلام المفاصل
مشروب الكركم .. مسكن طبيعي للالتهاب وآلام المفاصل
مشروب الكركم .. مسكن طبيعي للالتهاب وآلام المفاصل

فيديو

القط تيمبوس

مصر تخلف توقعات القط نيمبوس.. عالمة أزهرية تكشف حقيقة تنبؤات الحيوانات

نانسي صلاح والسحر

معمولي بوقوع شعري.. نانسي صلاح تكشف عن تعرضها للسحر ومحاربتها في الوسط الفني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: ومن مقاصد الشريعة.. الضوابط الأخلاقية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: أنا والبلطجي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب : الانتظار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

المزيد