قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عطية لاشين: لا يجوز تصوير الحجاج والمعتمرين داخل المسجد الحرام
أسرع مشروع| الكهرباء: افتتاح المرحلة الأولى من أوبيليسك للطاقة الشمسية
500 ميجاوات طاقة شمسية و200 ميجاوات تخزين.. مصر تفتتح مشروع «أوبيليسك»
اعتداء صباحي .. قوة للاحتلال تنصب حاجزا أمنيًا في ريف القنيطرة الجنوبي
قانون جديد يهدف لإسقاط محاكمة نتنياهو .. الائتلاف يطرح إلغاء جريمة الاحتيال
نيجيريا تقترب من تحطيم رقم تاريخي بأكثر الأهداف المسجلة في كأس الأمم
تركيا تكشف عن نظام دفاعي بحري جديد لتعطيل الصواريخ الرادارية
رئيس الوزراء يصل نجع حمادي لافتتاح محطة كهرباء اوبيليسك
أثر الإسراء والمعراج في نفس النبي وصحابته.. تعرف عليه
إجراء جديد فى منتخب مصر قبل مواجهة السنغال بـ كأس أمم إفريقيا
اهتموا بالتعليم .. ماذا ينتظر أولياء أمور مصر من أعضاء مجلس النواب 2026؟
البنك المركزي يطرح صكوكًا سيادية بـ7 مليارات جنيه .. اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نتنياهو يوجه وزراءه بعدم الحديث عن ضربة محتملة على إيران

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو
هاجر رزق

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الاثنين، بأن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو وجه تعليماته إلى الوزراء بعدم الحديث عن تدخل خارجي محتمل في إيران.

وكشف مسؤولون أمريكيون أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيتلقى يوم الثلاثاء، إحاطة حول خيارات الرد على الاحتجاجات الجارية في إيران، بحسب وول ستريت جورنال.

وأتت التعليمات الجديدة للوزراء الإسرائيليين وسط أحاديث عن احتمال وقوع ضربة وشيكة على إيران.

بحث ضربات عسكرية على إيران

وكشفت الصحيفة أنه من المتوقع أن يعقد ترامب اجتماعا مع كبار مسؤولي إدارته لبحث الخطوات المقبلة، والتي قد تشمل تعزيز مصادر مناهضة للحكومة الإيرانية عبر الإنترنت، واستخدام أسلحة سيبرانية سرية تستهدف مواقع عسكرية ومدنية داخل إيران، وفرض عقوبات إضافية، فضلا عن خيارات تتعلق بتنفيذ ضربات عسكرية.

وفي وقت سابق، هدد رئيس البرلمان الإيراني يوم الأحد باستهداف قواعد عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في حال بادرت الولايات المتحدة بالتحرك أولا.

ومن المنتظر أن يشارك في اجتماع الثلاثاء كل من وزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الحرب بيت هيغسيث، ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كاين، وفقا لما أفاد به مسؤولون في الإدارة.

وكان ترامب قد قال، في تصريحات على متن طائرة الرئاسة يوم الأحد، إنه يراجع بالفعل خيارات عسكرية لضرب إيران، مشيرا إلى أن "النظام بدأ في تجاوز خطه الأحمر المتمثل في عدم قتل المتظاهرين".

وقال ترامب: "نحن ننظر في خيارات قوية جدا"، مضيفا إنه في حال ردت إيران على أي هجوم أمريكي باستهداف القوات الأمريكية في المنطقة، فإن "الرد سيكون بمستويات لم يتعرضوا لها من قبل".
 

هيئة البث الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إيران الاحتجاجات دونالد ترامب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

هتشتريها بكام بكرة؟.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

شيرين عبد الوهاب

بعد أنباء مغادرة شيرين منزلها بصحبتها.. معلومات عن ياسمين شقيقة زينة

إمام عاشور

قلق في الأهلي بسبب إمام عاشور

أفعال محرمة في رجب

أفعال محرمة في العشر الأواخر من رجب.. احذرها خلال الـ7 أيام المقبلة

أحمد حسن

عروض مغرية للاعب الأهلي وموقف توروب منها.. تفاصيل

حالة الطقس الان ودرجات الحرارة المتوقعة

تقلبات جوية.. حالة الطقس الآن ودرجات الحرارة المتوقعة

إمام عاشور

إمام عاشور يتلقى عروضا قياسية تتجاوز 300 مليون جنيه

سعر الدولار

أقل سعر دولار أمام الجنيه اليوم 12-1-2026

ترشيحاتنا

حسن عمار، عضو مجلس النواب

برلماني: المشروعات الخضراء باقتصادية السويس قفزة استراتيجية في الطاقة المتجددة

النائبة عبلة الهواري

عبلة الهواري تؤدي اليمين الدستورية نائبة بالبرلمان في دور الانعقاد الثالث

الرئيس السيسي

برلماني: تعيينات الرئيس للنواب خطوة تعزز احترافية الأداء التشريعي

بالصور

ضعف الدورة الدموية.. السر الخفي وراء برودة القدمين

ضعف الدورة الدموية .. السبب الخفي وراء برودة القدمين
ضعف الدورة الدموية .. السبب الخفي وراء برودة القدمين
ضعف الدورة الدموية .. السبب الخفي وراء برودة القدمين

رصف وإنترلوك ورفع كفاءة منظومة الإنارة بتكلفة 19 مليون جنيه وترخيص 3118 إعلانا بكفر صقر خلال 2025

رفع إنارة
رفع إنارة
رفع إنارة

مشروب الكركم .. مسكن طبيعي للالتهاب وآلام المفاصل

مشروب الكركم .. مسكن طبيعي للالتهاب وآلام المفاصل
مشروب الكركم .. مسكن طبيعي للالتهاب وآلام المفاصل
مشروب الكركم .. مسكن طبيعي للالتهاب وآلام المفاصل

إزالة 13 حالة تعد بالبناء المخالف في الشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

القط تيمبوس

مصر تخلف توقعات القط نيمبوس.. عالمة أزهرية تكشف حقيقة تنبؤات الحيوانات

نانسي صلاح والسحر

معمولي بوقوع شعري.. نانسي صلاح تكشف عن تعرضها للسحر ومحاربتها في الوسط الفني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: ومن مقاصد الشريعة.. الضوابط الأخلاقية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: أنا والبلطجي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب : الانتظار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

المزيد