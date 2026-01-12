نتنياهو يوجه وزراءه بعدم الحديث عن ضربة محتملة على إيران

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الاثنين، بأن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو وجه تعليماته إلى الوزراء بعدم الحديث عن تدخل خارجي محتمل في إيران.

وكشف مسؤولون أمريكيون أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيتلقى يوم الثلاثاء، إحاطة حول خيارات الرد على الاحتجاجات الجارية في إيران، بحسب وول ستريت جورنال.

وأتت التعليمات الجديدة للوزراء الإسرائيليين وسط أحاديث عن احتمال وقوع ضربة وشيكة على إيران.

بحث ضربات عسكرية على إيران

وكشفت الصحيفة أنه من المتوقع أن يعقد ترامب اجتماعا مع كبار مسؤولي إدارته لبحث الخطوات المقبلة، والتي قد تشمل تعزيز مصادر مناهضة للحكومة الإيرانية عبر الإنترنت، واستخدام أسلحة سيبرانية سرية تستهدف مواقع عسكرية ومدنية داخل إيران، وفرض عقوبات إضافية، فضلا عن خيارات تتعلق بتنفيذ ضربات عسكرية.

وفي وقت سابق، هدد رئيس البرلمان الإيراني يوم الأحد باستهداف قواعد عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في حال بادرت الولايات المتحدة بالتحرك أولا.

ومن المنتظر أن يشارك في اجتماع الثلاثاء كل من وزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الحرب بيت هيغسيث، ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كاين، وفقا لما أفاد به مسؤولون في الإدارة.

وكان ترامب قد قال، في تصريحات على متن طائرة الرئاسة يوم الأحد، إنه يراجع بالفعل خيارات عسكرية لضرب إيران، مشيرا إلى أن "النظام بدأ في تجاوز خطه الأحمر المتمثل في عدم قتل المتظاهرين".

وقال ترامب: "نحن ننظر في خيارات قوية جدا"، مضيفا إنه في حال ردت إيران على أي هجوم أمريكي باستهداف القوات الأمريكية في المنطقة، فإن "الرد سيكون بمستويات لم يتعرضوا لها من قبل".

