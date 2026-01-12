الأردن يرسل 51 شاحنة مساعدات إنسانية إلى سوريا

أ ش أ

أطلقت القوات المسلحة الأردنية، اليوم الاثنين، قافلة مساعدات إنسانية وغذائية إلى الجمهورية العربية السورية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية.

وتضم القافلة (51) شاحنة محمّلة بالمواد الغذائية الأساسية والمستلزمات الإغاثية في إطار الدور الإنساني المستمر الذي تضطلع به المملكة.

يأتي إطلاق القافلة بهدف التخفيف من الأعباء المعيشية عن الأسر السورية المتضررة جراء الظروف الراهنة، وبالتنسيق مع الحكومة السورية، بما يضمن إيصال المساعدات إلى مستحقيها بكفاءة ويسر.

وتجسد هذه المبادرة الموقف الأردني الثابت في دعم ومساندة الأشقاء، وترسيخ نهج التضامن العربي، ومواصلة الدور الإغاثي والإنساني للأردن في مختلف أوقات الأزمات.