رئيسة المكسيك: استبعاد أي عمل عسكري أمريكي ضدنا بعد مكالمة هاتفية مع ترامب

أكدت رئيسة المكسيك، أنه تم استبعاد أي عمل عسكري أمريكي ضدنا بعد مكالمة هاتفية مع الرئيس ترامب، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل.

وفي وقت سابق، نصب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصة "تروث سوشيال" نفسه حاكما مؤقتا لفنزويلا، ونشر صورة على أنها مأخوذة من موقع "ويكيبيديا" تحت عنوان "رئيس فنزويلا بالوكالة".

جاء نشر هذه الصورة في إشارة ساخرة إلى شرعية ديلسي رودريجيز التي تولت السلطة بعد اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو في 3 يناير.

بدورها، أكدت رودريجيز عبر حسابها على منصة "إكس"، أن الحكومة المؤقتة ستواصل الدفاع عن "السيادة السياسية" للبلاد، مشددة على ضرورة الحفاظ على السلطة الوطنية في مواجهة التدخلات الخارجية.