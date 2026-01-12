بيان سعودي عاجل بشأن كتابة لفظ الجلالة وأسماء الله الحسنى على الأكياس والأغلفة

أصدرت وزارة التجارة السعودية، بيانا عاجلا، يوم الإثنين، بشأن كتابة لفظ الجلالة وأسماء الله الحسنى على الأكياس والأغلفة المعرضة للامتهان.

كتابة لفظ الجلالة وأسماء الله الحسنى على الأكياس

وشددت التجارة السعودية، على أهمية التزام المنشآت التجارية بعدم كتابة لفظ الجلالة وأسماء الله الحسنى على الأكياس والأغلفة المعرضة للامتهان؛ تكريمًا وتعظيمًا لأسماء الله الحسنى.

وحثت وزارة التجارة السعودية، الغرف التجارية في المملكة، على التأكيد على منسوبيها وعموم المنشآت بالالتزام بذلك، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وأكدت على ضرورة مراقبة وضبط أي ممارسات مخالفة لتلك التوجيهات في جميع أسواق المملكة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وقال عبد الرحمن الحسين، المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة السعودية، إن بعض المنشآت التجارية اعتادت على كتابة أسماء الله الحسنى أو لفظ الجلالة على الأكياس أو الأغلفة أو المنتجات الأخرى التي قد ينتهي بها الأمر إلى الاستخدام غير اللائق.

وأضاف الحسين، عبر الحساب الرسمي التابع لوزارة التجارة السعودية على منصة “إكس”: "يمنع على المنشآت التجارية كتابة أسماء الله الحسنى أو لفظ الجلالة على كل ما يؤدي إلى تعرضها للامتهان".