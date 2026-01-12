مفاجأة في البيت الأبيض.. زعيمة المعارضة الفنزويلية الحائزة على نوبل تلتقي ترامب

أفاد مسئول رفيع في البيت الأبيض لشبكة CNN أن زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو، الحائزة على جائزة نوبل للسلام لعام 2025، ستلتقي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس.

اعتقال مادورو

تأتي زيارتها للبيت الأبيض في وقتٍ رفض فيه ترامب تأييدها عقب الضربات العسكرية الأمريكية في كاراكاس واعتقال الرئيس نيكولاس مادورو، الذي أدت نائبته ديلسي رودريجيز اليمين الدستورية كرئيسة بالوكالة.

بعد وقت قصير من عملية 3 يناير، صرّح ترامب بأن قيادة ماتشادو لفنزويلا ستكون صعبة، قائلاً إنها لا تحظى بدعم الشعب أو احترامه.

زعيمة المعارضة الفنزويلية تلتقي ترامب

مع ذلك، تمتلك ماتشادو ما طالما طمح إليه ترامب - جائزة نوبل وقد أشارت إلى أنها ستُهدي جائزتها للرئيس الأمريكي، وقال إنه سيكون "شرفًا" له أن يتسلمها، على الرغم من أن معهد نوبل النرويجي أكد أن الجائزة غير قابلة للتحويل.

عندما سُئل ترامب يوم الجمعة عما إذا كان حصوله على جائزة نوبل من ماتشادو سيجعله يُعيد النظر في موقفه من دورها في فنزويلا، لم يُجب بشكل مباشر.

وقال ترامب لشبكة CNN خلال اجتماع مع مسؤولين تنفيذيين في قطاع النفط بالبيت الأبيض: "سأضطر للتحدث معها. ربما تكون متورطة في جانب ما من الأمر. سأضطر للتحدث معها. أعتقد أنه من اللطيف جدًا أنها ترغب في المشاركة. وهذا ما فهمته من السبب".

وأضاف ترامب: "لا أستطيع أن أتذكر أي شخص في التاريخ يستحق جائزة نوبل أكثر مني. ولا أريد أن أتباهى، لكن لم يُحسم أحدٌ الحروب غيري".