ماكرون يدين العنف الإيراني: قوات الأمن تقتل المحتجين بوحشية في شوارع طهران

أدان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الاثنين العنف الذي تمارسه قوات الأمن الإيراني ضد المحتجين الذين تظاهروا في العاصمة طهران وعدد من المدن الأخرى، بعد تردى الأحوال الاقتصادية بالبلاد.

العنف الإيراني ضد المتظاهرين

وقال الرئيس الفرنسي "أدين عنف الدولة الذي يستهدف بشكل عشوائي النساء والرجال الإيرانيين الذين يطالبون بشجاعة باحترام حقوقهم"

وأضاف ماكرون عبر حسابه بمنصة "إكس" أن احترام الحريات الأساسية هو مطلب عالمي، ونحن نقف إلى جانب أولئك الذين يدافعون عنها.

استدعاء سفراء أوروبيين في إيران

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية استدعاء دبلوماسيين في طهران يمثلون فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة، احتجاجًا على ما وصفته بدعم هذه الدول للاحتجاجات التي هزت أركان الجمهورية الإسلامية.

وذكرت الخارجية الإيرانية ، في بيان نقله التلفزيون الرسمي، أنه تم عرض مقطع فيديو على الدبلوماسيين يُظهر الأضرار التي ألحقها "مثيرو الشغب"، وأُبلغوا بضرورة "سحب حكوماتهم لتصريحاتها الرسمية الداعمة للمتظاهرين"، بحسب ما أفادت به وكالة فرانس برس.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، أعلنت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا مازولا، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حظر دخول "جميع الموظفين الدبلوماسيين وأي ممثل آخر للجمهورية الإسلامية الإيرانية" إلى جميع مباني البرلمان الأوروبي.