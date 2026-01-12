والا الإسرائيلي: إسرائيل في حالة تأهب وترامب لن يتراجع ويستعد لعملية أمريكية

أعلن موقع واللا الإسرائيلي، أن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية لمجموعة متنوعة من السيناريوهات، بما في ذلك احتمال شن هجوم أمريكي على إيران، وسط توقعات بردود فعل إقليمية محتملة.



وأوضحت مصادر مطلعة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يواصل توجيه تهديدات لقيادة النظام الإيراني، مشيرة إلى أن أي هجوم إضافي سيقابل برد قاس، ولا يمكن تجاهل ارتفاع عدد القتلى والجرحى في الاحتجاجات الأخيرة.



ويأتي هذا التحذير في ظل استمرار الاحتجاجات الاقتصادية والسياسية في طهران منذ ديسمبر 2025، والتي أعقبت انهيار العملة المحلية والعقوبات الدولية، وسط إجراءات أمنية مشددة تشمل تعطيل شبكات الإنترنت ونقاط تفتيش مكثفة على الدبلوماسيين.



وفي يونيو 2025، نفذت الولايات المتحدة هجمات على المواقع النووية الإيرانية في فوردو وناتانز وأصفهان، مستخدمة قنابل خارقة للتحصينات وصواريخ توماهوك، في عملية عُرفت باسم "دوغ فايت".