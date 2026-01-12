رئيسة البرلمان الأوروبي تمنع ممثلي إيران من دخول المجمع

أعلنت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا مازولا، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حظر دخول "جميع الموظفين الدبلوماسيين وأي ممثل آخر للجمهورية الإسلامية الإيرانية" إلى جميع مباني البرلمان الأوروبي.

من جانب آخر، تواصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف خلال عطلة نهاية الأسبوع، وسط تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستخدام القوة العسكرية ضد النظام دعماً للاحتجاجات الأخيرة، وفقاً لمصدرين مطلعين.

تهديدات ترامب ضد إيران

وأفاد موقع أكسيوس نقلا عن مصدرين، بأن هذا التواصل يبدو محاولة من إيران لتهدئة التوتر مع الولايات المتحدة، أو على الأقل لكسب المزيد من الوقت قبل أن يأمر ترامب بأي إجراء يهدف إلى إضعاف النظام بشكل أكبر.