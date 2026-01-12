إيران: قواتنا المسلحة أعدت خططها للرد على أي هجوم أمريكي أو إسرائيلي

أكد مجلس الأمن القومي الإيراني، ان القوات المسلحة أعدت خططها للرد على أي هجوم أمريكي أو إسرائيلي محتمل، حسبما افادت قناة القاهرة الإخبارية .

وقال مجلس الأمن القومي الإيراني:" ردنا على أي هجوم محتمل سيكون موجعا".

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم "الإثنين" أن إيران تأخذ التهديدات الأمريكية على محمل الجد ولهذا تبدي استعدادها لإجراء حوار.

ونقلت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية عن ترامب قوله للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية "إير فورس ون" : "لقد كانوا يناقشون هذا الأمر معي لسنوات"، مشيرًا إلى الضربة الأمريكية التي أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني خلال ولايته الأولى، والعملية الأمريكية الأخيرة لإزاحة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وأوضح الرئيس ترامب أن إيران تواصلت مع الولايات المتحدة لاقتراح حوار، بينما تدرس إدارته الردود - بما في ذلك الخيارات العسكرية - وسط تقارير من منظمات حقوقية تفيد بمقتل مئات الأشخاص في جميع أنحاء البلاد خلال احتجاجات حاشدة ضد النظام.