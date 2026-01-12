دعوة أوروبية نارية.. نائبة ألمانية تطالب بشن حرب دبلوماسية ضد إيران

طالبت نائبة ألمانيا في البرلمان الأوروبي، هانا نويمان، يوم الاثنين بعدم تطبيع العلاقات بين أوروبا وإيران في ظل استمرار الاحتجاجات في طهران وقمع قوات الأمن للتظاهرات.

طرد سفراء إيران من أوروبا

ودعت نائبة ألمانيا في البرلمان الأوروبي، إلى طرد سفراء وممثلي إيران‌ من الاتحاد الأوروبي، مضيفة عبر حسابها في منصة "إكس" أنه: لا يمكن أن يكون هناك أي تطبيع دبلوماسي مع نظام يرد على الاحتجاجات السلمية بإطلاق النار المميت على الرؤوس ويقطع جميع خطوط الاتصال مع شعبه".

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، كشف موقع أكسيوس، أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تواصل مع مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف خلال عطلة نهاية الأسبوع، وسط تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستخدام القوة العسكرية ضد النظام دعماً للاحتجاجات الأخيرة، وفقاً لمصدرين مطلعين.

وأفاد موقع أكسيوس نقلا عن مصدرين، بأن هذا التواصل يبدو محاولة من إيران لتهدئة التوتر مع الولايات المتحدة، أو على الأقل لكسب المزيد من الوقت قبل أن يأمر ترامب بأي إجراء يهدف إلى إضعاف النظام بشكل أكبر.