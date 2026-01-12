نيويورك تايمز: إسرائيل تستمر في تدمير غزة رغم وقف إطلاق النار

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، استنادا إلى تحليل صور الأقمار الصناعية، أن الجيش الإسرائيلي دمر أكثر من 2500 مبنى في قطاع غزة منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ قبل أكثر من شهرين، مؤكدة أن عمليات الهدم ما زالت مستمرة.



وأوضحت الصحيفة أن معظم عمليات الهدم وقعت داخل الخط الأصفر الذي تسيطر عليه إسرائيل، لكن عشرات المباني دُمرت أيضا في مناطق تسيطر عليها حماس، وأكد الجيش الإسرائيلي أن هذه الهجمات مرتبطة بهدم شبكة أنفاق حماس وتفجير المباني المفخخة، وهو ما يراه سكان غزة ذريعة لتدمير منازلهم.

صور الأقمار الصناعية



كما أشارت الصور الفضائية إلى تدمير مجمعات سكنية بأكملها ومساحات واسعة من الأراضي الزراعية والبيوت الزجاجية، في حين أوضح مصدر عسكري إسرائيلي أن انهيار بعض المباني كان نتيجة تفجير الأنفاق تحتها وليس تدميرًا مباشرًا.