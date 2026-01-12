قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خلى بالك .. رسالة هامة من الداخلية لقائدى السيارات على الطرق
إجازة تصل لـ78 يومًا مدفوعة الأجر.. مفاجأة للموظفين في 2026
فحص رسائل تهديد من سمسار للفنان أوس أوس بسبب عمولة فيلا بالشيخ زايد
نسخة استثنائية بروح مصرية.. تفاصيل الدورة الـ57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب
طقس اليوم| هيئة الأرصاد تطلق تحذيرا لـ قائدي السيارات
قرار جمهوري بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير
التموين: كارت المفتش يهدف لإحكام الرقابة الرقمية على المنشآت ورصد المخالفات
بدأت اليوم.. ماذا تعرف عن نوة الفيضة الكبرى الأشد خلال الشتاء؟
وزير الخارجية: ليس لدينا معلومات حول تشكيل مجلس السلام في غزة وصلاحياته
شيرين مش لوحدها .. مشاهير عانوا من نفس مرضها
بعد تهديدات ترامب.. تواصل مفاجئ بين وزير خارجية إيران ومبعوث البيت الأبيض
مصرع شخص وإصابة 12 آخرين في انقلاب ميكروباص بعد وصلة دهشور
أخبار العالم

نيويورك تايمز: إسرائيل تستمر في تدمير غزة رغم وقف إطلاق النار

غزة
غزة
فرناس حفظي

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، استنادا إلى تحليل صور الأقمار الصناعية، أن الجيش الإسرائيلي دمر أكثر من 2500 مبنى في قطاع غزة منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ قبل أكثر من شهرين، مؤكدة أن عمليات الهدم ما زالت مستمرة.


وأوضحت الصحيفة أن معظم عمليات الهدم وقعت داخل الخط الأصفر الذي تسيطر عليه إسرائيل، لكن عشرات المباني دُمرت أيضا في مناطق تسيطر عليها حماس، وأكد الجيش الإسرائيلي أن هذه الهجمات مرتبطة بهدم شبكة أنفاق حماس وتفجير المباني المفخخة، وهو ما يراه سكان غزة ذريعة لتدمير منازلهم.

صور الأقمار الصناعية 


كما أشارت الصور الفضائية إلى تدمير مجمعات سكنية بأكملها ومساحات واسعة من الأراضي الزراعية والبيوت الزجاجية، في حين أوضح مصدر عسكري إسرائيلي أن انهيار بعض المباني كان نتيجة تفجير الأنفاق تحتها وليس تدميرًا مباشرًا.   

الجيش الإسرائيلي قطاع غزة وقف إطلاق النار حماس الخط الأصفر

