وزير الخارجية: ليس لدينا معلومات حول تشكيل مجلس السلام في غزة وصلاحياته



قال وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج الدكتور بدر عبدالعاطي إنه فيما يتعلق بمجلس السلام الذي تم النص على تشكيله بقرار مجلس الأمن رقم 2803، وأعلنت مصر دعمها لهذا القرار، ليس لدينا معلومات حول تشكيل المجلس وصلاحياته".

وأضاف عبدالعاطي "ننتظر بيانًا إضافيًا تفصيليًا لدراسة الأمر، ونؤكد على أهمية أن يتركز دور المجلس على متابعة الأموال التي سيتم ضخها في إعادة الإعمار بغزة ومراقبة صرف الأموال وننتظر لمعرفة تفاصيل أكثر".

وفيما يتعلق باعتراف إسرائيل بصومالي لاند، أكد أنه اعتراف غير قانوني وغير مشروع ولا يمكن القبول به، وهو انتهاك سافر لميثاق الأمم المتحدة وميثاق جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي، مشيرا إلى أن كل هذه المواثيق تؤكد أهمية احترام سيادة الدول.

وقال "إن معارضتنا لمثل هذا الاعتراف غير الشرعي يستند على قواعد القانون الدولي، مثلما نرفض أي كيانات موازية أو انفصال أجزاء من السودان أو اليمن أو ليبيا أو سوريا، فهو مبدأ مصري بدعم الدولة الوطنية"، مشددا على ضرورة دعم الدولة الوطنية والرفض الكامل لأية إجراءات أحادية.

وأكد وزير الخارجية أن ما قامت به إسرائيل انتهاك سافر للقانون الدولي ومواثيق جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي ويفتئت على حق الشعب الصومالي في أن يحافظ علي سيادة ووحدة وسلامة أراضية.

وشدد على أنه ينتهك قدسية الحدود التي ورثناها من الآباء المؤسسين للاتحاد الإفريقي الذين أكدوا على قدسية الحدود، وهذا الاعتراف يعرض هذا المبدأ للخطر، مشيرًا إلى صدور بيانات رفض وإدانة قوية من جانب الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي وبيان الدول العابرة للإقليم وهو ما يعكس التوافق والرفض التام لأية أقاليم من داخل الدول الوطنية.

وردًا على سؤال حول الدور الذي يمكن لأيرلندا أن تلعبه لمواجهة الجرائم ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني وتهديد الأمن والسلم بمنطقة القرن الإفريقي ، قالت وزيرة الخارجية والتجارة والدفاع الأيرلندية هيلين ماكينتي "إنه يجب أن نبقي أقوياء في الإدانة، مع ضرورة الانتقال للمرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب"، مضيفة "أن صوتنا قوي في إدانة الانتهاكات وأن حل الدولتين هو هدفنا".

وأشارت الوزيرة الأيرلندية إلى اعتراف بلادها بدولة فلسطين، منوهة بأهمية صوت أيرلندا مع شركائها الأوربيين ومصر، مؤكدًا سعي دبلن لاستضافة اجتماعات التحالف الدولي وإلقاء الضوء على التجربة الأيرلندية الخاصة بتحقيق السلام في أيرلندا وإمكانية الاستفادة من هذه التجربة خاصة في قضية نزع السلاح.

وقالت "سنستخدم صوتنا في العمل مع الشركاء والولايات المتحدة الأمريكية، فنحن نعترف بالدور الأمريكي وأن ما نفعله منصب على تحقيق خطة الرئيس ترامب وإحلال السلام وأن يعيش الفلسطينيون في بلدهم".

