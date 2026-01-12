قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فحص رسائل تهديد من سمسار للفنان أوس أوس بسبب عمولة فيلا بالشيخ زايد
نسخة استثنائية بروح مصرية.. تفاصيل الدورة الـ57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب
طقس اليوم| هيئة الأرصاد تطلق تحذيرا لـ قائدي السيارات
قرار جمهوري بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير
التموين: كارت المفتش يهدف لإحكام الرقابة الرقمية على المنشآت ورصد المخالفات
بدأت اليوم.. ماذا تعرف عن نوة الفيضة الكبرى الأشد خلال الشتاء؟
وزير الخارجية: ليس لدينا معلومات حول تشكيل مجلس السلام في غزة وصلاحياته
شيرين مش لوحدها .. مشاهير عانوا من نفس مرضها
بعد تهديدات ترامب.. تواصل مفاجئ بين وزير خارجية إيران ومبعوث البيت الأبيض
مصرع شخص وإصابة 12 آخرين في انقلاب ميكروباص بعد وصلة دهشور
هشام بدوي: مساواة كاملة بين جميع الأعضاء والالتزام بالدستور والحفاظ على هيبة البرلمان
وزير الخارجية: تحرك دولي فوري للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية: ليس لدينا معلومات حول تشكيل مجلس السلام في غزة وصلاحياته

وزير الخارجية
وزير الخارجية
أ ش أ


 قال وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج الدكتور بدر عبدالعاطي إنه فيما يتعلق بمجلس السلام الذي تم النص على تشكيله بقرار مجلس الأمن رقم 2803، وأعلنت مصر دعمها لهذا القرار، ليس لدينا معلومات حول تشكيل المجلس وصلاحياته".
وأضاف عبدالعاطي "ننتظر بيانًا إضافيًا تفصيليًا لدراسة الأمر، ونؤكد على أهمية أن يتركز دور المجلس على متابعة الأموال التي سيتم ضخها في إعادة الإعمار بغزة ومراقبة صرف الأموال وننتظر لمعرفة تفاصيل أكثر". 
وفيما يتعلق باعتراف إسرائيل بصومالي لاند، أكد أنه اعتراف غير قانوني وغير مشروع ولا يمكن القبول به، وهو انتهاك سافر لميثاق الأمم المتحدة وميثاق جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي، مشيرا إلى أن كل هذه المواثيق تؤكد أهمية احترام سيادة الدول.
وقال "إن معارضتنا لمثل هذا الاعتراف غير الشرعي يستند على قواعد القانون الدولي، مثلما نرفض أي كيانات موازية أو انفصال أجزاء من السودان أو اليمن أو ليبيا أو سوريا، فهو مبدأ مصري بدعم الدولة الوطنية"، مشددا على ضرورة دعم الدولة الوطنية والرفض الكامل لأية إجراءات أحادية.
وأكد وزير الخارجية أن ما قامت به إسرائيل انتهاك سافر للقانون الدولي ومواثيق جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي ويفتئت على حق الشعب الصومالي في أن يحافظ علي سيادة ووحدة وسلامة أراضية.
وشدد على أنه ينتهك قدسية الحدود التي ورثناها من الآباء المؤسسين للاتحاد الإفريقي الذين أكدوا على قدسية الحدود، وهذا الاعتراف يعرض هذا المبدأ للخطر، مشيرًا إلى صدور بيانات رفض وإدانة قوية من جانب الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي وبيان الدول العابرة للإقليم وهو ما يعكس التوافق والرفض التام لأية أقاليم من داخل الدول الوطنية.
وردًا على سؤال حول الدور الذي يمكن لأيرلندا أن تلعبه لمواجهة الجرائم ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني وتهديد الأمن والسلم بمنطقة القرن الإفريقي ، قالت وزيرة الخارجية والتجارة والدفاع الأيرلندية هيلين ماكينتي "إنه يجب أن نبقي أقوياء في الإدانة، مع ضرورة الانتقال للمرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب"، مضيفة "أن صوتنا قوي في إدانة الانتهاكات وأن حل الدولتين هو هدفنا".
وأشارت الوزيرة الأيرلندية إلى اعتراف بلادها بدولة فلسطين، منوهة بأهمية صوت أيرلندا مع شركائها الأوربيين ومصر، مؤكدًا سعي دبلن لاستضافة اجتماعات التحالف الدولي وإلقاء الضوء على التجربة الأيرلندية الخاصة بتحقيق السلام في أيرلندا وإمكانية الاستفادة من هذه التجربة خاصة في قضية نزع السلاح.
وقالت "سنستخدم صوتنا في العمل مع الشركاء والولايات المتحدة الأمريكية، فنحن نعترف بالدور الأمريكي وأن ما نفعله منصب على تحقيق خطة الرئيس ترامب وإحلال السلام وأن يعيش الفلسطينيون في بلدهم".
 

وزير الخارجية علاقات مصر وأيرلندا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شيرين عبد الوهاب

بعد أنباء مغادرة شيرين منزلها بصحبتها.. معلومات عن ياسمين شقيقة زينة

شيرين وهاني شاكر

التهاب رئوي وعملية بالعمود الفقري.. تفاصيل مرض شيرين ومنير وهاني شاكر

بعد توليها رئاسة الجلسة الأولى لبرلمان 2026.. من هي عبلة الهواري؟

بعد توليها رئاسة الجلسة الأولى لبرلمان 2026.. من هي عبلة الهواري؟

أفعال محرمة في رجب

أفعال محرمة في العشر الأواخر من رجب.. احذرها خلال الـ7 أيام المقبلة

بسوهاج

تفاصيل مرعبة لإنهاء حياة الحاجة نفيسة على يد جارتها في سوهاج

أرشيفية

صورة تهز واشنطن.. خامنئي يواجه ترامب بتمثال محطم ويتوعده بمصير الطغاة

مصر والسنغال

قناة مفتوحة تعلن إذاعة مباراة مصر والسنغال في أمم أفريقيا

الدواجن

الفراخ هترخص محدش يخزن.. "منتجي الدواجن" تزف أخبارا سارة للمواطنين

ترشيحاتنا

الزمالك مواليد 2007

الزمالك مواليد 2007 يهزم حرس الحدود 2-1 في بطولة الجمهورية

مشجع سنغالي

بعد استفزاز السنغال.. عقوبات صارمة لمواجهة الليزر فى كأس أمم إفريقيا

فينيسوس

سيميوني يعتذر لــ فينسيوس بعد واقعة السوبر الإسباني

بالصور

شيرين مش لوحدها .. مشاهير عانوا من نفس مرضها

شيرين مش لوحدها .. مشاهير عانوا من نفس مرضها
شيرين مش لوحدها .. مشاهير عانوا من نفس مرضها
شيرين مش لوحدها .. مشاهير عانوا من نفس مرضها

حقيقة صادمة لا يخبرك بها أحد| هل الحرمان في الرجيم بيخسس فعلًا؟ خبيرة تغذية تجيب

هل الحرمان في الرجيم بيخسس فعلًا؟ الحقيقة الصادمة التي لا يخبرك بها أحد
هل الحرمان في الرجيم بيخسس فعلًا؟ الحقيقة الصادمة التي لا يخبرك بها أحد
هل الحرمان في الرجيم بيخسس فعلًا؟ الحقيقة الصادمة التي لا يخبرك بها أحد

طريقة عمل سلطة البنجر مع جبن الفيتا والجوز

طريقة عمل البنجر مع جبن الفيتا والجوز
طريقة عمل البنجر مع جبن الفيتا والجوز
طريقة عمل البنجر مع جبن الفيتا والجوز

تفاصيل صادمة بشأن الحالة الصحية لـ الفنانة شيرين عبدالوهاب

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

فيديو

ويل سميث وأحمد سعد

حقيقة أم ذكاء اصطناعي.. رقص ويل سميث على مكسرات أحمد سعد| فيديوجراف

القط تيمبوس

مصر تخلف توقعات القط نيمبوس.. عالمة أزهرية تكشف حقيقة تنبؤات الحيوانات

نانسي صلاح والسحر

معمولي بوقوع شعري.. نانسي صلاح تكشف عن تعرضها للسحر ومحاربتها في الوسط الفني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: ومن مقاصد الشريعة.. الضوابط الأخلاقية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: أنا والبلطجي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب : الانتظار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

المزيد