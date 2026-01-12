الوضع السيئ يتفاقم.. 7200 طن مساعدات إنسانية تتدفق من مصر إلى غزة| فيديو

تأثرت الأراضي الفلسطينية بشكل كبير بالمنخفض الجوي الأخير، ما فاقم من معاناة السكان والنازحين.

7200 طن من المساعدات الإنسانية تتدفق من مصر إلى غزة

وقال زياد قاسم، مراسل "القاهرة الإخبارية" من معبر رفح البري من الجانب المصري، إن شاحنات المساعدات الإغاثية والإنسانية التي دفعت بها الدولة المصرية والهلال الأحمر المصري تحركت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، ضمن القافلة الرابعة عشرة من سلسلة قوافل "زاد العزة" المتجهة إلى قطاع غزة.

وأوضح خلال رسالة على الهواء، أن الشاحنات انطلقت من الساحة الأمامية للمعبر باتجاه الأراضي الفلسطينية عبر منفذ كرم أبو سالم، حيث تخضع هناك لإجراءات التدقيق والمراجعة، قبل تفريغ حمولاتها من المساعدات، ثم تعود مرة أخرى إلى الجانب المصري.

وأضاف قاسم أن القافلة الرابعة عشرة تُعد من أكبر القوافل التي جرى تسييرها حتى الآن، إذ ضمت نحو 7200 طن من المساعدات الإغاثية والإنسانية المتنوعة، التي شملت سلالاً ومواد غذائية، وأجولة دقيق، إلى جانب مستلزمات طبية وأدوية علاجية، فضلاً عن كميات كبيرة من مواد الإيواء، مشيرا إلى أن القافلة احتوت على أكثر من 4700 طن من المواد الغذائية، إضافة إلى ما يزيد على 800 طن من المستلزمات الطبية والأدوية، إلى جانب أكثر من 1500 طن من المواد البترولية المتنوعة.

انتهاكات متواصلة في غزة.. تجريف وقصف يستهدف المدنيين

قال يوسف أبو كويك، مراسل "القاهرة الإخبارية" من وسط قطاع غزة، إن الساعات الأخيرة شهدت تصاعداً ملحوظاً في الخروقات الإسرائيلية، أسفرت عن سقوط شهداء وتوسّع رقعة الاستهدافات.

وأوضح أن ثلاثة شهداء وصلوا إلى مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس، بعد استهدافهم من قبل طائرات مُسيّرة إسرائيلية من نوع «كواد كابتر» ألقت قنابل على تجمع للمواطنين جنوب المحافظة، في مناطق لا تخضع للسيطرة الإسرائيلية المباشرة، وبعيدة عما يسميه الجيش الإسرائيلي «الخط الأصفر»، ما يعكس استمرار الانتهاكات الميدانية.

وأضاف أبو كويك أن الجيش الإسرائيلي واصل خلال الساعات الماضية عمليات القصف والنسف في المناطق الشرقية من محافظة رفح، فيما تركز العدوان الليلي على شرق مدينة غزة، ولا سيما حي التفاح وشرق الزيتون، حيث شنّت الطائرات الحربية سلسلة غارات عنيفة، مشيرا إلى تنفيذ عمليات تجريف واسعة النطاق باستخدام آليات ثقيلة، استهدفت ما تبقى من منازل سكنية وأنقاضها في المناطق الشرقية، وسط مشاهد يراها النازحون الذين عادوا مؤخراً إلى أطراف المدينة.

قطاع غزة تأثر بالمنخفض الجوي

قال زياد قاسم، مراسل "القاهرة الإخبارية" من معبر رفح من الجانب المصري، إن المعلومات الواردة تشير إلى أضرار واسعة لحقت بمخيمات الإيواء والخيام المؤقتة نتيجة الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة، الأمر الذي ترك آلاف العائلات بلا مأوى آمن، وزاد من الحاجة الملحّة إلى تدخلات إغاثية عاجلة وشاملة.

وأوضح قاسم خلال رسالة على الهواء، أن شاحنات المساعدات الإغاثية والإنسانية تدفقت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم من الأراضي المصرية إلى الأراضي الفلسطينية عبر منفذ كرم أبو سالم، ضمن القافلة الرابعة عشرة من سلسلة قوافل "زاد العزة" التي ينظمها الهلال الأحمر المصري منذ السابع من يوليو الماضي.

وأشار إلى أن القافلة تضم مئات الشاحنات المحمّلة بآلاف الأطنان من المساعدات المتنوعة، شملت السلال والمواد الغذائية، والمستلزمات الطبية والأدوية العلاجية، إضافة إلى المواد الإغاثية والمواد البترولية مثل السولار والغاز الطبيعي والبنزين.

