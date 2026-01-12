ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 71 ألفا و500

ارتفع عدد الشهداء جراء الهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 71419 شهيدا، مع إصابة ما لا يقل عن 171318 شخصاً منذ 7 أكتوبر 2023، وفقاً لوزارة الصحة في غزة.

أعلنت الوزارة في بيان صدر اليوم الاثنين أن المستشفيات في مختلف أنحاء الإقليم استقبلت جثث سبعة أشخاص خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، تم انتشال خمسة منهم من تحت الأنقاض.

كما تم إدخال أربعة مصابين لتلقي العلاج.

وأضافت الوزارة أن عدداً من الضحايا ما زالوا محاصرين تحت المباني المنهارة أو ملقين في الشوارع، وأن فرق الإسعاف والإنقاذ لم تتمكن من الوصول إليهم حتى الآن.

وأفادت التقارير بأن عدد القتلى ارتفع إلى 442 شخصاً منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في أكتوبر/تشرين الأول، بالإضافة إلى 1240 جريحاً. وخلال الفترة نفسها، تم انتشال 697 جثة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة رضيع يبلغ من العمر سبعة أيام وطفل يبلغ من العمر أربع سنوات بسبب البرد القارس، ليرتفع بذلك عدد وفيات الأطفال المرتبطة بالطقس البارد منذ بداية فصل الشتاء إلى ستة.