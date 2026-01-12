قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 71 ألفا و500

شهداء غزة
شهداء غزة
محمد على

 ارتفع عدد الشهداء  جراء الهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 71419 شهيدا، مع إصابة ما لا يقل عن 171318 شخصاً منذ 7 أكتوبر 2023، وفقاً لوزارة الصحة في غزة.

أعلنت الوزارة في بيان صدر اليوم الاثنين أن المستشفيات في مختلف أنحاء الإقليم استقبلت جثث سبعة أشخاص خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، تم انتشال خمسة منهم من تحت الأنقاض.

 كما تم إدخال أربعة مصابين لتلقي العلاج.

وأضافت الوزارة أن عدداً من الضحايا ما زالوا محاصرين تحت المباني المنهارة أو ملقين في الشوارع، وأن فرق الإسعاف والإنقاذ لم تتمكن من الوصول إليهم حتى الآن.

وأفادت التقارير بأن عدد القتلى ارتفع إلى 442 شخصاً منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في أكتوبر/تشرين الأول، بالإضافة إلى 1240 جريحاً. وخلال الفترة نفسها، تم انتشال 697 جثة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة رضيع يبلغ من العمر سبعة أيام وطفل يبلغ من العمر أربع سنوات بسبب البرد القارس، ليرتفع بذلك عدد وفيات الأطفال المرتبطة بالطقس البارد منذ بداية فصل الشتاء إلى ستة.

عدد الشهداء الإسرائيلي الهجوم العسكري الإسرائيلي غزة

