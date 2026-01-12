قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد العاصفة الترابية .. الأرصاد تحذر من ظواهر جوية تضرب مصر خلال ساعات
أخبار التوك شو: انفراجة قوية مرتقبة في أسعار السيارات.. ومفاجأة فى طقس اليوم
الحكومة : إدخال منتجات جديدة بـ مصر للألومنيوم للتصدير عالميًا
مباحثات سياسية.. مصدر فلسطيني: وفد من حماس برئاسة خليل الحية يصل إلى القاهرة
ارتفاع جديد في أسعار الذهب.. هل وصل الجرام 7000 جنيه؟
تحذير جوي .. عاصفة ترابية تضرب المحافظات | وتدهور الرؤية على الطرق
بلومبرج : ترامب يستعد للإعلان عن مجلس السلام لإدارة خطة غزة
بدء تصويت النواب لاختيار رئيس المجلس
كسر الإزاز ونط من الشباك | احتراق أتوبيس نقل عام في العمرانية .. صور
التهاب رئوي وعملية بالعمود الفقري.. تفاصيل مرض شيرين ومنير وهاني شاكر
حماس تدعو السلطة للاستجابة للحظة التاريخية لترتيب الوضع الفلسطيني الداخلي
خاص .. بيراميدز يسعى لخطف صفقة الأهلي المنتظرة
أخبار العالم

ترامب: أنا مَن أنقذت الناتو .. واهتمامي بجرينلاند"نفسي" .. وتصريحات أوروبية رافضة

ترامب
ترامب
محمد على

زعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على موقع تروث سوشيال للتواصل الاجتماعي الذي يستخدمه بديلا لفيسىوك منذ سنوات أنه صاحب الفضل في حماية حلف الأطلسي أو الناتو.

وقال ترامب على حسابه على تروث سوشيال :"أنا الذي أنقذت حلف شمال الأطلسي".

كما تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل أوسع عن جرينلاند في مقابلته مع صحيفة نيويورك تايمز التي نُشرت يوم الأحد .

وفي حديثه إلى الصحفيين في المكتب البيضاوي، أصر على أنه يريد حل القضية "بشكل صحيح" بأن تتولى الولايات المتحدة ملكية المنطقة لأنها "ضرورية نفسياً لتحقيق النجاح"، قائلاً إن "الملكية تمنحك أشياء وعناصر لا يمكنك الحصول عليها بمجرد توقيع وثيقة، وأن لديك قاعدة".

وقال إن الأمر "مهم نفسياً بالنسبة لي".

أضاف "ربما يشعر رئيس آخر بشكل مختلف، لكن حتى الآن كنت على صواب في كل شيء".

عندما سُئل عما إذا كان سيتحرك لنشر قوات أمريكية في جرينلاند، قال إنه "لا يعتقد أن ذلك سيكون ضرورياً"، على الرغم من أنه قال في وقت سابق أيضاً إنه "سيرسل المزيد" من القوات هناك إذا لزم الأمر.


في غضون ذلك، حذر مفوض الدفاع في الاتحاد الأوروبي أندريوس كوبيليوس من أن احتلال الولايات المتحدة لجرينلاند بالقوة سيكون بمثابة نهاية حلف الناتو ، حيث أكد أن أعضاء الاتحاد الأوروبي سيكونون ملزمين أيضاً بتقديم المساعدة للدنمارك ، حسبما أفادت وكالة رويترز.

وقال "أتفق مع رئيس الوزراء الدنماركي على أن ذلك سيكون نهاية حلف الناتو، ولكن الأمر سيكون سلبياً للغاية بين الناس أيضاً"، هذا ما قاله المفوض كوبيليوس لوكالة رويترز في مؤتمر أمني في السويد.

وقال كوبيليوس أيضاً إن المادة 42.7 من معاهدة الاتحاد الأوروبي تلزم الدول الأعضاء بتقديم المساعدة للدنمارك في حالة تعرضها لعدوان عسكري.

وقال: "سيعتمد الأمر كثيراً على الدنمارك، وكيف سيكون رد فعلها، وما سيكون موقفها، ولكن بالتأكيد هناك التزام على الدول الأعضاء بتقديم المساعدة المتبادلة إذا واجهت دولة عضو أخرى عدواناً.

وقال الأمين العام للنيتو: الحلفاء متفقون على أهمية القطب الشمالي وهناك خطر من انخراط روسيا والصين في المنطقة و ننسق مع جميع حلفائنا بشأن ضمان الأمن في منطقة القطب الشمالي.

زعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حلف الأطلسي الناتو ترامب الصحفيين

