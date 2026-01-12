الأمن السوري يقبض على المتورطين بتفجير مسجد الإمام علي في حمص

أفاد مصدر أمني للوكالة السورية "سانا" اليوم الاثنين، بأن قوى الأمن الداخلي ألقت القبض على المتورطين بالتفجير الإرهابي في مسجد الإمام علي بن أبي طالب في حمص.

و وقع تفجير في مسجد الإمام علي بن أبي طالب في حي وادي الذهب الذي تقطنه غالبية من الطائفة العلوية، بحمص، في 26 ديسمبر 2025 أثناء صلاة الجمعة، مما أسفر عن مقتل 8 أشخاص وإصابة نحو 20 آخرين، كما أدى التفجير إلى تدمير جزئي للمسجد.

وتداولت وسائل التواصل حينها بيانا منسوبا لجماعة "سرايا أنصار السنة" تتبنى المسؤولية.

وأعلن مصدر أمني اليوم الاثنين إلقاء القبض على المنفذين من قبل قوى الأمن الداخلي في حمص، بعد مطاردة مكثفة وتحقيقات ميدانية.

وكانت وزارة الداخلية في سوريا وصفت العملية بأنها جزء من محاولات زعزعة الاستقرار، مع تنديد عربي ودولي واسع.