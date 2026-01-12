أفادت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها اليومي الصادر اليوم الاثنين بأن وحدات مجموعة قوات "دنيبر" حررت بلدة نوفوبويكوفسكويه في مقاطعة زابوروجيه.

وحسب التقرير، فقد بلغ إجمالي خسائر الجيش الأوكراني نحو 1265 جنديا خلال آخر 24 ساعة، حيث فقدت أوكرانيا:

أكثر من 240 جنديا في منطقة مسؤولية مجموعة قوات "الشمال" الروسية في سومي وخاركوف

أكثر من 180 جنديا في منطقة مسؤولية مجموعة قوات "الغرب" في خاركوف

أكثر من 190 جنديا في منطقة مسؤولية قوات "الجنوبية" في دونيتسك

أكثر من 400 جندي في منطقة مسؤولية قوات "الوسط" في ودونيتسك ودنيبروبيتروفسك

نحو 205 جنود في منطقة مسؤولية قوات "الشرق" في دنيبروبيتروفسك وزابوروجيه

نحو 50 جنديا في منطقة مسؤولية قوات "دنيبر" في زابوروجيه وخيرسون.

وأفاد التقرير بأن نيران القوات الجوية والصاروخية والمدفعية الروسية أصابت منشآت لقطاع الطاقة والبنية التحتية للنقل التي يستخدمها الجيش الأوكراني، ومطارات عسكرية، ومصانع لإنتاج المسيرات بعيدة المدى ومواقع تخزينها، إضافة إلى نقاط انتشار مؤقت لقوات الجيش الأوكراني والمرتزقة الأجانب في 157 منطقة.

وأسقطت منظومات الدفاع الجوي الروسية 5 قنابل جوية موجهة و4 قذائف من نظام "هيمارس" و52 طائرة مسيرة أوكرانية خلال آخر 24 ساعة.

يأتي ذلك بعد أن سيطرت قوات "دنيبر" على بلدة بيلوغوريه في زابوروجيه أيضا خلال اليوم السابق.