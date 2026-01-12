بسلاح عملاء لإسرائيل.. استشهاد مدير مباحث خان يونس بقطاع غـ زة

أعلنت وزارة الداخلية بحركة حماس في قطاع غزة، عن استشهاد مدير مباحث الشرطة في خان يونس المقدم محمود الأسطل (40 عاما) بإطلاق نار من سيارة لاذت بالفرار في منطقة المواصي غرب خان يونس في جنوب القطاع.

وأوضحت الوزارة أن اغتيال الأسطل "تم على يد عملاء للاحتلال"، وأن الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقا في الاغتيال وتعمل على تعقب الجناة.

ولم تذكر وزارة الداخلية أي تفاصيل إضافية حول هوية المنفذين أو دوافع الاغتيال.

ويأتي استشهاد مدير مباحث الشرطة في خان يونس بعد نحو شهر من استشهاد أحمد زمزم الضابط في وزارة الداخلية في غزة، في 14 ديسمبر الماضي.

وأعلنت الوزارة حينها أن التحقيقات أظهرت تورط متعاونين مع إسرائيل في عملية اغتياله عبر إطلاق النار عليه في مخيم المغازي وسط القطاع.

من جانبه، أعلن حسام الأسطل، قائد ميليشيا خان يونس المدعومة من إسرائيل، أنه تم استهداف رئيس قسم التحقيقات في شرطة حماس بالمدينة.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل اعلام فلسطينية بتواصل الغارات الجوية والقصف المدفعي الإسرائيلي، اليوم الإثنين، على مختلف مناطق قطاع غزة.

قصف مدفعي إسرائيلي

وبحسب وكالة الأنباء "صفا" فإن قصفًا مدفعيًا إسرائيليًا استهدف جنوبي مواصي رفح جنوبي قطاع غزة، بالإضافة إلى إطلاق نار من الآليات الإسرائيلية جنوب شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأكدت الوكالة وصول بعض الطلقات النارية إلى خيام النازحين في منطقة مقابر النمساوي غربي مدينة خان يونس.

واستهدف القصف المدفعي جنوب شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة، كما شن طيران الاحتلال غارة جوية على شرقي مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة، فضلا عن اطلاق دبابات الاحتلال النار شرقي مخيم المغازي وحي التفاح شرقي مدينة غزة.

وشن طيران الاحتلال غارتين شرقي حي التفاح شرقي مدينة غزة، حيث استُشهد أمس أربعة مواطنين في خانيونس ومدينة غزة، بنيران جيش الاحتلال.