وصول 12 أسيرا محررا إلى مستشفى شهداء الأقصى في غزة

وصل 12 أسيرا محررا بينهم سيدة واحدة إلى مستشفى شهداء الأقصى في غزة بعد نقلهم بواسطة طواقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر عبر معبر كرم أبو سالم.





وتم استقبال الأسرى وإجراء الفحوص الطبية اللازمة للاطمئنان على أوضاعهم الصحية.





ومن بين الأسرى المحررين: ساهر بشير السالم الناعوق وغيث عليان محمد أبو عون وحاتم نظير أحمد ثابت وعبد الحميد عبد الحافظ عبد السلام الفرا ومحمد جعفر فلاح السندوي وحسن جمال حسن نعمان وعمر عبد الحميد محمود كيشكو وأحمد عمر محمد أبو رزق وإبراهيم إياد إبراهيم صبح وحسن أيمن علي الهبيل وزياد ممدوح إسليم وريم محمد سليمان أبو جزر.





وأكدت المصادر الطبية أن الطواقم الصحية في المستشفى باشرت بتقديم الرعاية الطبية والنفسية للأسرى فور وصولهم، مشيرة إلى أن بعضهم يعاني من آثار جسدية ونفسية نتيجة ظروف الاعتقال الطويلة.