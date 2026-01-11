رضا بهلوي يتحدث عن عودته لإيران و قيادة المرحلة الانتقالية

أكد رضا بهلوي، نجل شاه إيران السابق، من مقر إقامته في الولايات المتحدة، اليوم "الأحد"، أنه مستعد للعودة إلى إيران وقيادة مرحلة انتقالية نحو حكومة ديموقراطية.

وقال بهلوي: "أنا مستعد للعودة إلى إيران في أقرب فرصة ممكنة.. وأنا أخطط لذلك بالفعل"، و ذلك بحسب تصريحاته لقناة "فوكس نيوز".

وأضاف في ظل الاحتجاجات التي تشهدها إيران: "مهمتي هي قيادة هذا الانتقال لضمان القيام بكل ما يلزم، وبكل شفافية، كي تتاح للناس فرصة انتخاب قادتهم بحرية واتخاذ قرار بشأن مستقبلهم".

ونشر رضا بهلوي، أمس السبت، مقطع فيديو على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" يدعو فيه الشعب الإيراني، إلى إضراب عام، وشدد على أن هدف الاحتجاجات يجب أن يكون السيطرة على الشوارع والمنشآت ذات الأهمية الاستراتيجية.