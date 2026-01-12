منخفض جوي يفاقم معاناة غزة.. أضرار واسعة بمخيمات النازحين وتدفق مساعدات مصرية عاجلة

قال زياد قاسم، مراسل "القاهرة الإخبارية" من معبر رفح من الجانب المصري، إن الأراضي الفلسطينية، ولا سيما قطاع غزة، تأثرت بشكل كبير بالمنخفض الجوي الأخير، ما فاقم من معاناة السكان والنازحين.

وأوضح قاسم خلال رسالة على الهواء، أن المعلومات الواردة تشير إلى أضرار واسعة لحقت بمخيمات الإيواء والخيام المؤقتة نتيجة الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة، الأمر الذي ترك آلاف العائلات بلا مأوى آمن، وزاد من الحاجة الملحّة إلى تدخلات إغاثية عاجلة وشاملة.

وأضاف أن شاحنات المساعدات الإغاثية والإنسانية تدفقت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم من الأراضي المصرية إلى الأراضي الفلسطينية عبر منفذ كرم أبو سالم، ضمن القافلة الرابعة عشرة من سلسلة قوافل "زاد العزة" التي ينظمها الهلال الأحمر المصري منذ السابع من يوليو الماضي.

وأشار إلى أن القافلة تضم مئات الشاحنات المحمّلة بآلاف الأطنان من المساعدات المتنوعة، شملت السلال والمواد الغذائية، والمستلزمات الطبية والأدوية العلاجية، إضافة إلى المواد الإغاثية والمواد البترولية مثل السولار والغاز الطبيعي والبنزين.