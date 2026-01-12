قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار
الحكومة : إدخال منتجات جديدة بـ مصر للألومنيوم للتصدير عالميًا
مباحثات سياسية.. مصدر فلسطيني: وفد من حماس برئاسة خليل الحية يصل إلى القاهرة
ارتفاع جديد في أسعار الذهب.. هل وصل الجرام 7000 جنيه؟
تحذير جوي .. عاصفة ترابية تضرب المحافظات | وتدهور الرؤية على الطرق
بلومبرج : ترامب يستعد للإعلان عن مجلس السلام لإدارة خطة غزة
بدء تصويت النواب لاختيار رئيس المجلس
كسر الإزاز ونط من الشباك | احتراق أتوبيس نقل عام في العمرانية .. صور
التهاب رئوي وعملية بالعمود الفقري.. تفاصيل مرض شيرين ومنير وهاني شاكر
حماس تدعو السلطة للاستجابة للحظة التاريخية لترتيب الوضع الفلسطيني الداخلي
خاص .. بيراميدز يسعى لخطف صفقة الأهلي المنتظرة
أخبار العالم

لأول مرة منذ 8 سنوات.. رئيس وزراء كندي يزور الصين فى زيارة رسمية تبدأ بعد غد

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني
أ ش أ

قالت المتحدثة بإسم وزراة الخارجية الصينية ماو نينغ إن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني سيقوم بزيارة رسمية إلى الصين في الفترة من 14 إلى 17 يناير، وذلك تلبية لدعوة من رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ.


وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" اليوم /الاثنين/ - نقلا عن المتحدثة - أن هذه الزيارة هي أول رحلة يقوم بها رئيس وزراء كندي إلى الصين خلال ثماني سنوات، مشيرة إلى أن الجانب الصيني يولى أهمية كبيرة لهذه الزيارة، مضيفة أن الرئيس الصيني شي جين بينغ سيلتقي كارني لتقديم توجيهات استراتيجية جديدة من أجل تحسين وتنمية العلاقات الصينية - الكندية بشكل أكبر.


ومن المقرر أن يجري كل من رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ، ورئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني تشاو له جي، محادثات واجتماعات منفصلة مع كارني لإجراء تبادلات شاملة ومعمقة حول العلاقات الثنائية والقضايا محل الاهتمام المشترك.


وأشارت ماو إلى أن "التنمية السليمة والمستقرة للعلاقات الصينية-الكندية تخدم المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما، كما تسهم في تحقيق السلام والاستقرار والتنمية والازدهار على الصعيد العالمي".


وقالت إن الصين تتطلع إلى اغتنام هذه الزيارة باعتبارها فرصة لتعزيز الحوار والتواصل، وزيادة الثقة السياسية المتبادلة، وتوسيع التعاون العملي بين البلدين، وإدارة الخلافات بطريقة مناسبة، ومعالجة شواغل بعضهما البعض، وتعزيز زخم التحسن في العلاقات الصينية - الكندية من أجل تحقيق المزيد من المنفعة لشعبي البلدين.

