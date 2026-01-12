قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

طائرة يوم القيامة الأمريكية تظهر في لوس أنجلوس بعد غياب دام 51 عاماً

طائرة يوم القيامة
طائرة يوم القيامة
فرناس حفظي

رصدت مؤخرا طائرة غامضة تعرف باسم "طائرة يوم القيامة" في مطار لوس أنجلوس الدولي (LAX)، ما أثار تكهنات واسعة حول سبب ظهورها الآن.

 تتميز الطائرة بشكلها المميز الذي يشبه الخماسي الطائر، وجذب ظهورها اهتمام الرأي العام بسرعة، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية الحالية، أظهرت بيانات تتبع الرحلات أن الطائرة حلقت من قاعدة أوفوت الجوية إلى كامب سبرينغز في ولاية ماريلاند قرب واشنطن العاصمة، قبل أن تتوجه إلى مطار لوس أنجلوس الدولي.


هذه الطائرة مصممة خصيصا للاستخدام أثناء حالات الطوارئ الوطنية، وهي مجهزة لتحمل الهجمات النووية وضمان استمرار العمليات الحكومية، ومن هنا جاء لقبها الشائع "طائرة يوم القيامة".

 نظرا لطبيعتها الخاصة، فإن هذه الطائرات عادة ما تتجنب الظهور العلني، ما يجعل رحلاتها الداخلية النادرة محط اهتمام كبير لوسائل الإعلام والجمهور على حد سواء.


لأول مرة في تاريخها الممتد لـ 51 عاما، شوهدت بوينغ E-4B نايت ووتش وهي تغادر مطار لوس أنجلوس الدولي حوالي الساعة 2:30 مساء بتوقيت المحيط الهادئ، وتبعتها بعد ذلك طائرة نقل عسكرية من طراز C-17، وأوضحت وزارة الدفاع الأمريكية لاحقا أن وزير الدفاع بيت هيجسيت كان على متن الطائرة أثناء جولته المستمرة المسماة "ترسانة الحرية"، والتي تهدف إلى تعزيز القاعدة الصناعية الدفاعية الأمريكية وتشجيع التجنيد العسكري في مختلف أنحاء البلاد.


حتى الآن، لم يقدم البنتاغون تفسيرا رسميا لاستخدام طائرة E-4B بدلا من الطائرات الحكومية القياسية، وهو ما يتوافق مع البروتوكول السابق للطائرات السرية.

طائرة يوم القيامة 


ما هي طائرة "يوم القيامة"؟


طائرة بوينغ E-4B، أو "نايت ووتش"، تعمل كمركز عمليات جوية وطني (NAOC)، وهي بمثابة مركز قيادة طائر مصمم لحماية الرئيس الأمريكي وكبار القادة العسكريين وضمان استمرار العمليات الحكومية في حالات الطوارئ الوطنية، بما في ذلك الحرب النووية.


تتمتع الطائرة بحماية ضد النبضات الكهرومغناطيسية، وأنظمة اتصالات متطورة تضمن استمرار الاتصال بالقادة حتى عند تعطل الأنظمة الأرضية. ويوجد منها أربع طائرات فقط على مستوى العالم، مما يجعل رؤيتها للجمهور حدثا نادرا للغاية.


تعد الطائرة E-4B نسخة عسكرية من بوينغ 747-200، ذات أربعة محركات وأجنحة مائلة، طويلة المدى، وقادرة على التحليق على ارتفاعات عالية والتزود بالوقود في الجو. ينقسم سطحها الرئيسي إلى ستة أقسام وظيفية: منطقة قيادة، غرفة اجتماعات، غرفة إحاطة، منطقة عمل فريق العمليات، منطقة اتصالات، ومنطقة استراحة. 

طائرة يوم القيامة 

كما تستوعب الطائرة ما يصل إلى 111 شخصا، بما في ذلك فريق عمليات مشترك بين فروع القوات المسلحة، وطاقم طيران، وفريق صيانة وأمن، وفريق اتصالات، وأفراد إضافيين مختارين.


يمكن للطائرة البقاء في الجو لمدة تصل إلى 12 ساعة دون الحاجة للتزود بالوقود، مع إمكانية التزود بالوقود أثناء الطيران لزيادة مدة المهمة، وقد صممت للحفاظ على الاتصال العالمي وضمان استمرار العمليات حتى عند تعطل مراكز القيادة الأرضية، ما يجعلها بمثابة مركز قيادة متنقل في السماء.


ظهور هذه الطائرة النادر أثار اهتماما واسعا بين وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، وتنوعت التكهنات حول الغرض من رحلتها الأخيرة، خصوصا في ظل الأوضاع الجيوسياسية الحالية، مما جعلها محور نقاش واسع بين الخبراء والجمهور على حد سواء.

