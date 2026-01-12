مدير مستشفى الشفاء في غزة يحذر من تفشي فيروسات متحورة

حذر مدير مستشفى الشفاء في قطاع غزة من تفاقم الوضع الصحي في ظل انتشار فيروسات يرجح أنها متحورة من الإنفلونزا أو كورونا، نتيجة انهيار مناعة السكان بسبب التجويع الناجم عن الحصار والعمليات العسكرية الإسرائيلية.



وقال إن الضغط على المستشفيات تجاوز الطاقة الاستيعابية، إذ بلغت نسبة إشغال الأسرة نحو 150%، بينما بات توفير اللقاحات الموسمية للفئات الأكثر عرضة للخطر أمراً متعذراً.



وأضاف أن استمرار الاكتظاظ في مراكز الإيواء، مع غياب التدخل الطبي العاجل، ينذر بكارثة صحية أكبر قد تؤدي إلى ارتفاع أعداد الوفيات خلال الفترة المقبلة.