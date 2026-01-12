الهلال الأحمر يدفع بـ 7 آلاف طن مساعدات إنسانية وشتوية لأهالي غزة

أطلق الهلال الأحمر المصري، اليوم، القافلة رقم 114 ضمن مبادرة «زاد العزة»، والتي تحمل أكثر من 7 آلاف طن من المواد الإغاثية والشتوية المخصصة لدعم المتضررين في قطاع غزة.



وتضم القافلة مساعدات غذائية وطبية ومواد إيواء واحتياجات شتوية، جرى تجهيزها وفق أولويات الاحتياجات الإنسانية، بالتنسيق مع الجهات المختصة والمنظمات الشريكة.



وتواصل مبادرة «زاد العزة» إرسال قوافل دعم لتعزيز التدخلات الإنسانية في ظل الظروف المناخية القاسية التي يشهدها القطاع، وارتفاع الطلب على المساعدات الشتوية خلال الفترة الحالية.



ومنذ إطلاقها، تعمل المبادرة على إيصال المساعدات إلى الفئات الأكثر تضرراً، في إطار جهود الهلال الأحمر المصري لتعزيز الاستجابة الإنسانية وتوفير الدعم العاجل على الأرض.