إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
7200 طن من المساعدات الإنسانية تتدفق من مصر إلى قطاع غزة

هاجر ابراهيم

قال زياد قاسم، مراسل "القاهرة الإخبارية" من معبر رفح البري بالجانب المصري، إن شاحنات المساعدات الإغاثية والإنسانية التي دفعت بها الدولة المصرية والهلال الأحمر المصري تحركت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، ضمن القافلة الرابعة عشرة من سلسلة قوافل "زاد العزة" المتجهة إلى قطاع غزة.

وأوضح زياد قاسم، خلال رسالة على الهواء، أن الشاحنات انطلقت من الساحة الأمامية للمعبر باتجاه الأراضي الفلسطينية عبر منفذ كرم أبو سالم، حيث تخضع هناك لإجراءات التدقيق والمراجعة، قبل تفريغ حمولاتها من المساعدات، ثم تعود مرة أخرى إلى الجانب المصري.

وأضاف قاسم أن القافلة الرابعة عشرة تُعد من أكبر القوافل التي جرى تسييرها حتى الآن، إذ ضمت نحو 7200 طن من المساعدات الإغاثية والإنسانية المتنوعة، التي شملت سلالاً ومواد غذائية، وأجولة دقيق، إلى جانب مستلزمات طبية وأدوية علاجية، فضلاً عن كميات كبيرة من مواد الإيواء، مشيرا إلى أن القافلة احتوت على أكثر من 4700 طن من المواد الغذائية، إضافة إلى ما يزيد على 800 طن من المستلزمات الطبية والأدوية، إلى جانب أكثر من 1500 طن من المواد البترولية المتنوعة.

أسباب مرض شيرين عبد الوهاب

جولدن جلوب .. أهم الجوائز واللحظات في النسخة 83 للحفل العالمي | صور

هيفاء وهبي تثير الجدل بإطلالة جريئة

بفستان من اللون الأخضر.. ريا أبي راشد تخطف الأنظار بحفل جولدن جلوب

