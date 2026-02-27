سكرتير مساعد الأقصر يترأس الاجتماع الدوري لمجلس إدارة صندوق المواقف

ترأس اللواء محمد محمود صحصاح السكرتير العام المساعد لمحافظة الأقصر رئيس اللجنة العليا للإشراف على مشروع المواقف، اجتماع مجلس إدارة صندوق المواقف رقم 8 لسنة 2026، بحضور مؤمن محمد عبدالنبي المدير التنفيذي للمشروع، والمقدم أحمد فاروق ممثلا عن إدارة المرور، ومديري إدارات الشئون القانونية، والشئون المالية والإدارية، ومسئولي مواقف المراكز والمدن بالمحافظة، وممثلي الإدارات والجهات المعنية.

يأتى ذلك في إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، بشأن المتابعة الدورية لمنظومة المواقف، والعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في التنقل داخل مدن المحافظة وإلى المحافظات المجاورة.

وخلال الاجتماع، تم استعراض قرار محافظ الأقصر رقم 186 لسنة 2025 والقرار رقم 610 لسنة 2018 وقرار رقم 398 لسنة 2018 بشأن غرامات سيارات الأجرة، كما تم استعراض أعمال الإدارة العامة لمشروع المواقف خلال الأيام السابقة في رصد المخالفين لخط السير وتحميل الركاب من خارج الموقف وعدم استكمال خط السير، حيث تم إقرار توقيع غرامة قدرها 500 جنيه على عدد 187 حالة تم عرضها لمخالفات خط السير وتحميل الركاب من خارج الموقف وعدم استكمال خط السير.

كما تم خلال الاجتماع استعراض قرار محافظ الأقصر بتاريخ 1 ديسمبر 2025 بشأن القضاء على ظاهرة تغيب بعض السيارات عن إثبات سياراتهم بالمواقف من خلال سحب الرخص للمخالفين، حيث تم توجيه مسئولي المواقف بإخطار إدارة المرور بالسيارات الأجرة التي لا تعمل بالمواقف وفي حالة عدم التواجد وإثبات سياراتهم بالمواقف خلال 15 يوما سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء خطوط السير للسيارات المتغيبة.

كما تم خلال الاجتماع، مناقشة عدد من الطلبات المقدمة من عدد من أصحاب السيارات الأجرة لمبادلة خطوط السير بين السيارات داخل المحافظة، حيث تمت الموافقة على 16 طلبا للمبادلة من أصل 17 طلب مبادلة.