أخبار البلد

"الزراعة" تكثف أعمال تطهير المساقي بمحافظة الأقصر تزامناً مع موسم كسر القصب

شيماء مجدي

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن مواصلة الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي، أعمال التطهير بمحافظة الأقصر، وذلك تزامناً مع بدء موسم كسر محصول قصب السكر، في إطار تكليفات السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بدعم المزارعين، والمساهمة في رفع كفاءة شبكات الري والصرف وضمان وصول المياه إلى نهايات الترع والمساقي.

وأكد الدكتور هاني درويش رئيس مجلس إدارة الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي، أن الفرق الفنية والهندسية نجحت في تنفيذ خطة شاملة استهدفت تطهير المساقي والترع لضمان أعلى كفاءة للري، حيث شملت إنجاز تطهير مساحة 2125 فدان بإجمالي أطوال تصل إلى 50 كيلومتر، وبمعدل تشغيل بلغ 753 ساعة عمل للمعدات الثقيلة، ذلك بالإضافة الى الانتهاء من تطهير مساحة 213 فدان بأطوال 5 كيلومترات استجابة لطلبات المزارعين.

وأشار درويش الى استمرار أعمال التطهير المكثفة بمسقى الريقية بمنطقة جزيرة راجح بمحافظة الأقصر، لضمان انسيابية المياه دون عوائق، لاقتا الى أن العمل يجري على قدم وساق فور الانتهاء من كسر محصول القصب، لتهيئة الأرض للموسم الجديد، مع انتظار صدور محاضر التنفيذ النهائية من مديرية الزراعة بالأقصر لتوثيق المساحات المنجزة.

واضاف انه، من المقرر أن يتم عقد اجتماعا بين مسئولي الجهاز،  ووكيل وزارة الزراعة بالأقصر، ورؤساء مجالس الإدارات، ومديري الجمعيات الزراعية؛ لبحث مستجدات الخطة العامة للتطهيرات، وتذليل كافة العقبات التي قد تواجه المزارعين، وضمان الانتهاء من كافة المستهدفات في الجدول الزمني المحدد.

وقال ان هذه التحركات ضمن استراتيجية الوزارة لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية، وتقليل الهدر، وتحسين إنتاجية الفدان، بما ينعكس إيجاباً على الدخل القومي وحياة المزارع المصري في صعيد مصر.

الزراعة وزارة الزراعة الأقصر القصب موسم القصب

