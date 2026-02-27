قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

نائب محافظ الأقصر يشهد انطلاق أول دورة رمضانية لطلبة المدارس

نائب محافظ الأقصر
نائب محافظ الأقصر
شمس يونس

انطلقت فعاليات أول دورة رمضانية لطلبة المدارس بمحافظة الأقصر بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، والدكتور صفوت جارح وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى في الأقصر.

وشهدت الدورة مشاركة عشرة مدارس من المرحلة الإعدادية بنين، تمثل طلاب إدارتي الأقصر والبياضية التعليميتين، في أجواء رياضية يسودها الحماس والتنافس الشريف بين الطلاب.

وأقيمت فعاليات الدورة على ملاعب مدرسة الأقصر الإعدادية بنين، حيث تهدف البطولة إلى تنمية الروح الرياضية بين الطلاب، واستثمار أوقاتهم خلال شهر رمضان المبارك في أنشطة مفيدة تعزز قيم التعاون والانتماء والعمل الجماعي.

وأكد نائب محافظ الأقصر على أهمية تنظيم مثل هذه الفعاليات الرياضية التي تسهم في اكتشاف المواهب الطلابية وصقل مهاراتهم، إلى جانب تعزيز التواصل بين مختلف الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة.

الاقصر محافظ الأقصر دورة رمضانية

