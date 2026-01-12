وزير الخارجية: تحرك دولي فوري للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة

قال وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي إن كل الاتصالات مع الولايات المتحدة والدول الأوروبية والعربية تهدف للتحرك الفوري للانتقال إلى المرحلة الثانية وستقوم الولايات المتحدة خلال الفترة القصيرة القادمة بالإعلان عن تشكيل مجلس السلام وكذلك تشكيل لجنة من التكنوقراط الفلسطينية تتولى إدارة أمور قطاع غزة وتوفير الخدمات الأساسية لسكان القطاع.

وأضاف أن هناك إجراءات ستتم على الأرض على الجانب اللوجستي ونشر قوة استقرار دولية على الأرض ستتولى مراقبة مدى الالتزام بوقف إطلاق النار وكشف الانتهاكات الإسرائيلية اليومية للاتفاق حيث ستكشف هذه القوة الدولية تلك الانتهاكات لتحديد الطرف الذي يقوم بالانتهاكات ووقفه.

وأعرب عن أمله بحدوث تقدم، مؤكدا وجود اتصالات مصرية يومية مع الولايات المتحدة ومن الضرورى استمرار انخراط إدارة ترامب لأنها الضمان الرئيسي لتنفيذ خطة الرئيس ترامب وهي مسؤولية على الجانب الأمريكي لضمان العمل على تنفيذ الخطة والمضي قدما لتنفيذ المرحلة الثانية وانسحاب إسرائيل من غزة لأنها تحتل حاليا حوالي نصف قطاع غزة.

وأضاف أن ذلك أمر لا يمكن القبول به أو باستدامته ومن المهم تنفيذ إسرائيل للاستحقاقات، مشيرا إلى أنه مهم وجود أفكار بناءة وقابلة للتطبيق بالنسبة لجمع السلاح.

وقال وزير الخارجية إنه فيما يخص مؤتمر إعادة إعمار غزة فإن هناك اتصالات مع الجانب الأمريكي وسيتم التحرك في أكثر من ملف فيما يتعلق بالاستحقاقات وتنفيذ المرحلة الثانية ومنها ملف إعادة الإعمار وهو ملف مهم في ظل الأوضاع الكارثية والممارسات الإسرائيلية المهينة للفلسطينيين، ومن المهم تنفيذ إعادة الإعمار وان يتضمن محددات واضحة.

وأكد أن موقف مصر واضح وهو رفض أي تقسيم لغزة ومن المهم أن تكون أي مشروعات للتعافي المبكر موجودة في كل مناطق القطاع دون أي استثناء أو تقسيم القطاع أو فصله عن بعضه.

وعن الأحداث التي تشهدها ايران أعادت وزيرة الخارجية الإيرلندية التأكيد على قلق بلادها تجاه أية هجمات تحدث بحق المتظاهرين في إيران.

وقالت إنه على إيران أن تعمل مع شركاءها لتناول هذه الشواغل، مضيفة أننا سنسلط الضوء إذا حدثت أية انتهاكات وسندعو لسلامة جميع المتظاهرين.

ونوهت إلى أن منطقة الشرق الأوسط مليئة بالتحديات ومن المهم ألا يتسبب ما يحدث في إيران إلى مزيد من التوترات بالمنطقة.

وتساءلت لماذا يتم حظر الاتصالات من قبل السلطات في ايران، داعية السلطات الإيرانية لتوضيح ما الذي يحدث داخل البلاد.

وقالت إننا سنعمل مع شركائنا لضمان احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي في إيران.