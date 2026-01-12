قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فحص رسائل تهديد من سمسار للفنان أوس أوس بسبب عمولة فيلا بالشيخ زايد
نسخة استثنائية بروح مصرية.. تفاصيل الدورة الـ57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب
طقس اليوم| هيئة الأرصاد تطلق تحذيرا لـ قائدي السيارات
قرار جمهوري بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير
التموين: كارت المفتش يهدف لإحكام الرقابة الرقمية على المنشآت ورصد المخالفات
بدأت اليوم.. ماذا تعرف عن نوة الفيضة الكبرى الأشد خلال الشتاء؟
وزير الخارجية: ليس لدينا معلومات حول تشكيل مجلس السلام في غزة وصلاحياته
شيرين مش لوحدها .. مشاهير عانوا من نفس مرضها
بعد تهديدات ترامب.. تواصل مفاجئ بين وزير خارجية إيران ومبعوث البيت الأبيض
مصرع شخص وإصابة 12 آخرين في انقلاب ميكروباص بعد وصلة دهشور
هشام بدوي: مساواة كاملة بين جميع الأعضاء والالتزام بالدستور والحفاظ على هيبة البرلمان
وزير الخارجية: تحرك دولي فوري للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية: تحرك دولي فوري للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة

وزير الخارجية
وزير الخارجية
أ ش أ

قال وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي إن كل الاتصالات مع الولايات المتحدة والدول الأوروبية والعربية تهدف للتحرك الفوري للانتقال إلى المرحلة الثانية وستقوم الولايات المتحدة خلال الفترة القصيرة القادمة بالإعلان عن تشكيل مجلس السلام وكذلك تشكيل لجنة من التكنوقراط الفلسطينية تتولى إدارة أمور قطاع غزة وتوفير الخدمات الأساسية لسكان القطاع. 
وأضاف أن هناك إجراءات ستتم على الأرض على الجانب اللوجستي ونشر قوة استقرار دولية على الأرض ستتولى مراقبة مدى الالتزام بوقف إطلاق النار وكشف الانتهاكات الإسرائيلية اليومية للاتفاق حيث ستكشف هذه القوة الدولية تلك الانتهاكات لتحديد الطرف الذي يقوم بالانتهاكات ووقفه.
وأعرب عن أمله بحدوث تقدم، مؤكدا وجود اتصالات مصرية يومية مع الولايات المتحدة ومن الضرورى استمرار انخراط إدارة ترامب لأنها الضمان الرئيسي لتنفيذ خطة الرئيس ترامب وهي مسؤولية على الجانب الأمريكي لضمان العمل على تنفيذ الخطة والمضي قدما لتنفيذ المرحلة الثانية وانسحاب إسرائيل من غزة لأنها تحتل حاليا حوالي نصف قطاع غزة.
وأضاف أن ذلك أمر لا يمكن القبول به أو باستدامته ومن المهم تنفيذ إسرائيل للاستحقاقات، مشيرا إلى أنه مهم وجود أفكار بناءة وقابلة للتطبيق بالنسبة لجمع السلاح.
وقال وزير الخارجية إنه فيما يخص مؤتمر إعادة إعمار غزة فإن هناك اتصالات مع الجانب الأمريكي وسيتم التحرك في أكثر من ملف فيما يتعلق بالاستحقاقات وتنفيذ المرحلة الثانية ومنها ملف إعادة الإعمار وهو ملف مهم في ظل الأوضاع الكارثية والممارسات الإسرائيلية المهينة للفلسطينيين، ومن المهم تنفيذ إعادة الإعمار وان يتضمن محددات واضحة.
وأكد أن موقف مصر واضح وهو رفض أي تقسيم لغزة ومن المهم أن تكون أي مشروعات للتعافي المبكر موجودة في كل مناطق القطاع دون أي استثناء أو تقسيم القطاع أو فصله عن بعضه.
وعن الأحداث التي تشهدها ايران أعادت وزيرة الخارجية الإيرلندية التأكيد على قلق بلادها تجاه أية هجمات تحدث بحق المتظاهرين في إيران.
وقالت إنه على إيران أن تعمل مع شركاءها لتناول هذه الشواغل، مضيفة أننا سنسلط الضوء إذا حدثت أية انتهاكات وسندعو لسلامة جميع المتظاهرين.
ونوهت إلى أن منطقة الشرق الأوسط مليئة بالتحديات ومن المهم ألا يتسبب ما يحدث في إيران إلى مزيد من التوترات بالمنطقة. 
وتساءلت لماذا يتم حظر الاتصالات من قبل السلطات في ايران، داعية السلطات الإيرانية لتوضيح ما الذي يحدث داخل البلاد.
وقالت إننا سنعمل مع شركائنا لضمان احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي في إيران.

وزير الخارجية علاقات وثيقة تربط مصر وإيرلندا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شيرين عبد الوهاب

بعد أنباء مغادرة شيرين منزلها بصحبتها.. معلومات عن ياسمين شقيقة زينة

شيرين وهاني شاكر

التهاب رئوي وعملية بالعمود الفقري.. تفاصيل مرض شيرين ومنير وهاني شاكر

بعد توليها رئاسة الجلسة الأولى لبرلمان 2026.. من هي عبلة الهواري؟

بعد توليها رئاسة الجلسة الأولى لبرلمان 2026.. من هي عبلة الهواري؟

أفعال محرمة في رجب

أفعال محرمة في العشر الأواخر من رجب.. احذرها خلال الـ7 أيام المقبلة

بسوهاج

تفاصيل مرعبة لإنهاء حياة الحاجة نفيسة على يد جارتها في سوهاج

أرشيفية

صورة تهز واشنطن.. خامنئي يواجه ترامب بتمثال محطم ويتوعده بمصير الطغاة

مصر والسنغال

قناة مفتوحة تعلن إذاعة مباراة مصر والسنغال في أمم أفريقيا

الدواجن

الفراخ هترخص محدش يخزن.. "منتجي الدواجن" تزف أخبارا سارة للمواطنين

ترشيحاتنا

الزمالك مواليد 2007

الزمالك مواليد 2007 يهزم حرس الحدود 2-1 في بطولة الجمهورية

مشجع سنغالي

بعد استفزاز السنغال.. عقوبات صارمة لمواجهة الليزر فى كأس أمم إفريقيا

فينيسوس

سيميوني يعتذر لــ فينسيوس بعد واقعة السوبر الإسباني

بالصور

شيرين مش لوحدها .. مشاهير عانوا من نفس مرضها

شيرين مش لوحدها .. مشاهير عانوا من نفس مرضها
شيرين مش لوحدها .. مشاهير عانوا من نفس مرضها
شيرين مش لوحدها .. مشاهير عانوا من نفس مرضها

حقيقة صادمة لا يخبرك بها أحد| هل الحرمان في الرجيم بيخسس فعلًا؟ خبيرة تغذية تجيب

هل الحرمان في الرجيم بيخسس فعلًا؟ الحقيقة الصادمة التي لا يخبرك بها أحد
هل الحرمان في الرجيم بيخسس فعلًا؟ الحقيقة الصادمة التي لا يخبرك بها أحد
هل الحرمان في الرجيم بيخسس فعلًا؟ الحقيقة الصادمة التي لا يخبرك بها أحد

طريقة عمل سلطة البنجر مع جبن الفيتا والجوز

طريقة عمل البنجر مع جبن الفيتا والجوز
طريقة عمل البنجر مع جبن الفيتا والجوز
طريقة عمل البنجر مع جبن الفيتا والجوز

تفاصيل صادمة بشأن الحالة الصحية لـ الفنانة شيرين عبدالوهاب

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

فيديو

ويل سميث وأحمد سعد

حقيقة أم ذكاء اصطناعي.. رقص ويل سميث على مكسرات أحمد سعد| فيديوجراف

القط تيمبوس

مصر تخلف توقعات القط نيمبوس.. عالمة أزهرية تكشف حقيقة تنبؤات الحيوانات

نانسي صلاح والسحر

معمولي بوقوع شعري.. نانسي صلاح تكشف عن تعرضها للسحر ومحاربتها في الوسط الفني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: ومن مقاصد الشريعة.. الضوابط الأخلاقية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: أنا والبلطجي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب : الانتظار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

المزيد