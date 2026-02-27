قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
"الأمن الغذائي أولاً".. إنتاج 12 طن أسماك بمحطتي "الخاشعة" و"المنزلة"
صرف منحة 400 جنيه.. أسعار السلع التموينية لشهر فبراير 2026
القوات البرية الإيرانية: نحن على أهبة الاستعداد لمواجهة أي تحركات معادية
روسيا تعرض وساطتها لحل الخلافات بين أفغانستان وباكستان
مبادرة "100 مليون صحة": فحص 719 ألف مولود للكشف عن الأمراض الوراثية بالمجان
الطقس اليوم.. تحذير من انخفاض جديد في الحرارة وأمطار بهذه المحافظات
صندوق النقد يوافق على قرض لأوكرانيا بـ 8.1 مليار دولار
حبس وغرامة 100 ألف جنيه.. عقوبات رادعة لممتنعي تسليم الميراث الشرعي
موعد والقناة الناقلة لقرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا اليوم
أمريكا تجهز وحدة المسيرات الانتحارية للمشاركة في الهجوم على إيران
شرط أمريكي لعقد لقاء بين روبيو ووزير خارجية سوريا في ميونيخ
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

الدفاع الروسية تعلن إسقاط 95 مسيرة أوكرانية

الدفاع الجوي الروسي
محمود نوفل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 95 مسيرة أوكرانية من بينها 5 كانت في طريقها إلى موسكو.

ولاحقا؛ أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على نحو 1115 عسكريا أوكرانيا بعمليات للقوات المسلحة الروسية على مختلف محاور القتال.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية في بيان إلى أن قواتها وجهت ضربة مكثفة لمنشآت المجمع الصناعي العسكري والبنية التحتية للطاقة في أوكرانيا التي تُستخدم لصالح قوات كييف وإصابة جميع الأهداف.

كما قال الرئيس ترامب، إن إيران طورت صواريخ قادرة على تهديد أوروبا والقواعد الأمريكية في الخارج، ويعملون على إنتاج صواريخ تصل قريبا للولايات المتحدة.


وقال ترامب خلال خطاب حالة الاتحاد، إن إيران حُذِّرت خلال الصيف "من القيام بأي محاولات مستقبلية لإعادة بناء" برنامجها للأسلحة النووية، "ومع ذلك، فإنها تستمر، وتبدأ من جديد"، مضيفا "لقد قضينا عليهم، وهم يريدون البدء من جديد"، مضيفًا أن إيران "تسعى مجددًا لتحقيق طموحاتها الخبيثة".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاهلي

الصفقة تمت.. لاعب الأهلي يوقع لـ الزمالك 4 مواسم

كشف اللغز فى القضية باعترافات دعاء زوجة شقيق خطيب المجنى عليها

بعد اعتراف المتهمة.. تفاصيل جديدة في واقعة مصرع عروس بورسعيد داخل منزل الزوجية

الأرصاد

ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات.. الأرصاد تحذر من طقس غدًا الجمعة

السيارة لحظة الحادث

مهندس زراعي يدهس مواطنين بسيارة تحمل علم اسرائيل بكرداسة.. صور

صرف مرتبات شهر مارس

قبل عيد الفطر.. موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026 للعاملين بالدولة

السيارة عقب الحادث

طحنوه ضرب وكسروا عربيته.. عقاب أهالي كرداسة لقائد سيارة العلم الإسرائيلي

محافظ البحيرة

تشييع مهيب وعزاء ممتد لوالد مي عمر في البحيرة بمشاركة الشيخ ممدوح عامر

حالة الطقس

«برودة شديدة وأمطار».. الأرصاد تُحذر من حالة الطقس حتى الأربعاء المقبل

ترشيحاتنا

مسلسل إفراج

إفراج الحلقة 9 .. زيارة مفاجئة من سما إبراهيم لـ عبد العزيز مخيون

نهاوند سري

نهاوند سري يإطلالة أنيقة في أحدث ظهور

هدى المفتى واحمد مالك

مسلسل سوا سوا الحلقة 11 .. زواج أحمد مالك وهدى المفتي

فيديو

جانب من الحادث بسوهاج

رصاص ونار.. فيديو يوثق انتقام شاب من أحد أقاربه وإحراق سيارته في سوهاج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

