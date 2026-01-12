قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم قرية سالم شرق نابلس

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، قرية سالم الواقعة شرق مدينة نابلس في الضفة الغربية، ولم ترد بعد تفاصيل عن طبيعة الاقتحام أو الأهداف المحددة للقوات، وسط استنفار أمني في محيط القرية.



وشهدت المنطقة تواجدا كثيفا لقوات الاحتلال، وأغلقت بعض الطرق المؤدية إلى القرية بشكل مؤقت، في حين تواصل السلطات المحلية متابعة الوضع وإصدار التنبيهات للسكان حول الاحتياطات اللازمة.

أعرب المواطنون في سالم عن قلقهم من تصاعد التوترات في المنطقة، ودعوا المجتمع الدولي إلى مراقبة الوضع لضمان عدم وقوع انتهاكات جديدة.