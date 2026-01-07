الضفة الغربية.. الأمم المتحدة تدين الفصل العنصري الإسرائيلي وخنق الحقوق الفلسطينية

أعلن فولكر تورك المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء، أن التمييز والفصل العنصري الذي تمارسه إسرائيل ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية يتفاقم، ويرقى إلى شكل من أشكال "نظام الفصل العنصري".

وجاء في تقرير صادر اليوم عن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن التأثير الخانق لسياسات إسرائيل وممارساتها تلقي بظلالها على كل جانب من جوانب الحياة اليومية للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.

كما حذر التقرير من أن إسرائيل تنتهك القانون الدولي الذي يطالب الدول بحظر وإزالة التمييز والفصل العنصري.

وأشار التقرير إلى أن التمييز المنهجي ضد الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة هو مصدر قلق طويل الأمد، موضحا أن الوضع قد تدهور بشكل كبير منذ ديسمبر 2022 على أقل تقدير.

وتضمن التقرير العديد من الأمثلة التوضيحية على كيف أصبحت حياة الفلسطينيين أكثر تقييدا وانعداما للأمن.