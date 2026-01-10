قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سموحة يستضيف بطولة الجمهورية للفروسية
60 عنصرا من قسد يسلمون أنفسهم للجيش السوري في حي الشيخ مقصود بحلب
صورة وزير الأوقاف على مسجد السيدة زينب تطرح التساؤلات.. ومُتحدث الوزارة يوضح
فاركو يقلص الفارق أمام الأهلي 4-1 في كأس عاصمة مصر
الأب والأم محفظان قرآن | تفاصيل وفاة أسرة بسبب الغاز بشبرا الخيمة| وصديقة ابنتهما: كانت مثالا للأدب والاحترام
شرط هام للحصول على تأشيرة الحج السياحي 2026 .. تعرف عليه
سعر الذهب في الكويت مساء اليوم 10-1-2026
أوسيمين يقود هجوم نيجيريا ضد الجزائر فى كأس أمم إفريقيا
رئيس جامعة المنيا يتفقد لجان امتحانات كليات الآداب والحاسبات والتربية ويؤكد توفير الدعم الكامل لذوي الإعاقة
10 آلاف اتصال في 4 ساعات .. خط ساخن باسم خدمة عملاء «إيجي بست» يشعل السوشيال ميديا
قنوات مجانية لمشاهدة منتخب مصر وكوت ديفوار.. اعرفها
فريق درجة سادسة يطيح بـ كريستال بالاس من كأس الاتحاد الإنجليزي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مصر والأردن تحذران من انفجار الأوضاع في الضفة الغربية

غزة
غزة
محمد البدوي

أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة ونظيره الأردني أيمن الصفدى، خلال اتصال هاتفي، ضرورة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتنفيذ بنوده كاملة، وفق الخطة التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بما يضمن تثبيت التهدئة ومنع تدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية.

 إدخال المساعدات الإنسانية

ووفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”؛ شدد الوزيران على أهمية إدخال المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ ومستدام إلى قطاع غزة، مع ضرورة المضي قدماً نحو المرحلة الثانية من الاتفاق بما يسهم في تخفيف معاناة السكان وتحقيق استقرار دائم.

تحسين الأوضاع المعيشية

كما أكدا أهمية الإعلان عن تشكيل لجنة تكنوقراط فلسطينية لإدارة قطاع غزة، إلى جانب نشر قوة استقرار دولية وتهيئة الظروف المناسبة لإطلاق عملية إعادة الإعمار، بما يضمن إدارة فعالة للقطاع وتحسين الأوضاع المعيشية للفلسطينيين.

في سياق متصل، حذر وزيرا خارجية مصر والأردن من خطورة الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدين أنها تدفع نحو تفجر الأوضاع وتقوض جهود التهدئة وفرص تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.

استمرار التنسيق المشترك

واختتم الوزيران الاتصال بالتأكيد على استمرار التنسيق المشترك بين القاهرة وعمّان، ودعم كل الجهود الرامية إلى تثبيت الاستقرار والحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

الضفة الغربية إسرائيل فلسطين معاناة السكان المساعدات الإنسانية ترامب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. صرف زيادة المعاشات 2026 في هذا الموعد

رسميًا.. صرف زيادة المعاشات 2026 في هذا الموعد

منتخب مصر

8 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد كوت ديفوار | تعرف عليها

منتخب مصر

شاهد مجانا.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار

الديزل

المتهم بودي جارد والضحية بطل جمهورية وأب لأربع أطفال| شهادات نارية من شهود عيان على ضرب “ديزل” الشيخ زايد

أسعار الدواجن

بعد القرارات الحكومية الأخيرة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم

400 جنيه دفعة واحدة| قفزة مفاجئة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

400 جنيه دفعة واحدة| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم السبت 10 يناير 2026 في مصر.. عيار 21 يواصل الصعود

منتخب مصر

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام كوت ديفوار في ربع نهائي أمم أفريقيا

ترشيحاتنا

محطة الطاقة الشمسية بأسوان

وزيرا التخطيط والزراعة ومدير الإيفاد يفتتحون محطة الزهراء للطاقة الشمسية في أسوان

البابا تواضروس

البابا تواضروس يسافر إلى النمسا لاستكمال بعض الإجراءات الطبية

وزيرة البيئة

وزيرة البيئة تشدد على رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للزائرين بالغابة المتحجرة

بالصور

بعد طرحها في الأسواق.. فولفو جنوب أفريقيا تستدعي سيارة كهربائية لمخاوف من اشتعالها ‏

فولفو EX30 الكهربائية
فولفو EX30 الكهربائية
فولفو EX30 الكهربائية

أسباب التبول كل ساعة.. هل له دلالات خطيرة؟

أسباب التبول كل ساعة
أسباب التبول كل ساعة
أسباب التبول كل ساعة

انخفاض إنتاج السيارات الكهربائية يكبد جنرال موتورز 7 مليارات دولار خسائر

جنرال موتورز
جنرال موتورز
جنرال موتورز

الشرقية.. تطوير البنية التحتية وتحسين الإنارة بتكلفة 49 مليون جنيه وتقنين وضع 622 إعلانا و127 محلا تجاريا خلال 2025

رصف طريق
رصف طريق
رصف طريق

فيديو

المشجع الكونغولي

هدية غير متوقعة.. سيارة للمشجع الكونغولي «التمثال»

الفنان أحمد عبد الحميد

محدش يكلمنى ولا يعزينى.. فنان شهير يفقد ابنته بعد رحيل والده

ظاهرة فلكية نادرة

سماء رمضان تشهد ظاهرة فلكية نادرة تزين الشهر المبارك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

المزيد