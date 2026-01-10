مصر والأردن تحذران من انفجار الأوضاع في الضفة الغربية

أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة ونظيره الأردني أيمن الصفدى، خلال اتصال هاتفي، ضرورة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتنفيذ بنوده كاملة، وفق الخطة التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بما يضمن تثبيت التهدئة ومنع تدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية.

إدخال المساعدات الإنسانية

ووفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”؛ شدد الوزيران على أهمية إدخال المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ ومستدام إلى قطاع غزة، مع ضرورة المضي قدماً نحو المرحلة الثانية من الاتفاق بما يسهم في تخفيف معاناة السكان وتحقيق استقرار دائم.

تحسين الأوضاع المعيشية

كما أكدا أهمية الإعلان عن تشكيل لجنة تكنوقراط فلسطينية لإدارة قطاع غزة، إلى جانب نشر قوة استقرار دولية وتهيئة الظروف المناسبة لإطلاق عملية إعادة الإعمار، بما يضمن إدارة فعالة للقطاع وتحسين الأوضاع المعيشية للفلسطينيين.

في سياق متصل، حذر وزيرا خارجية مصر والأردن من خطورة الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدين أنها تدفع نحو تفجر الأوضاع وتقوض جهود التهدئة وفرص تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.

استمرار التنسيق المشترك

واختتم الوزيران الاتصال بالتأكيد على استمرار التنسيق المشترك بين القاهرة وعمّان، ودعم كل الجهود الرامية إلى تثبيت الاستقرار والحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.