تركيا تدق ناقوس الخطر.. التدخل الأجنبي في إيران سيشعل المنطقة بالكامل

حذرت تركيا من التدخل الأجنبي في إيران، على خلفية استمرار التظاهرات في العاصمة طهران وعدد من المدن الأخرى؛ احتجاجا على تردى الأوضاع المعيشية، وهي التظاهرات المستمرة من أواخر ديسمبر 2025.

التدخل الأجنبي في إيران

وأكد عمر جليك، المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، اليوم الإثنين، أن أي تدخل أجنبي في إيران؛ سيؤدي إلى تفاقم الأزمات في البلاد والمنطقة، ودعت إلى مفاوضات أمريكية إيرانية لحل المشكلات القائمة، بحسب ما أفادت به وكالة “رويترز” للأنباء.

وأوضح جليك، أن تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، لا ترغب في أن ترى تفشي الفوضى في إيران على الرغم من “بعض المشكلات داخل المجتمع والحكومة في إيران”.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي بعد اجتماع للحزب الحاكم،: “يجب حل هذه المشكلات، كما قال الرئيس الإيراني (مسعود) بزشكيان، من خلال التفاعلات الداخلية بالمجتمع الإيراني، والإرادة الوطنية الإيرانية”.

وأشار إلى أن تركيا تعتقد أن التدخل الأجنبي سيؤدي إلى عواقب أسوأ، وأن التدخل الذي تثيره إسرائيل على وجه الخصوص سيؤدي إلى أزمات أكبر.

احتجاجات في إيران

وتواجه إيران أكبر احتجاجات منذ 2022، وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتدخل؛ في حالة استخدام القوة ضد المحتجين.

وفي وقت سابق من اليوم الإثنين، تواصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، مع مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف.

وأفاد موقع “أكسيوس” نقلا عن مصدرين، بأن هذا التواصل يبدو محاولة من إيران لتهدئة التوتر مع الولايات المتحدة، أو على الأقل لكسب المزيد من الوقت، قبل أن يأمر ترامب بأي إجراء يهدف إلى إضعاف النظام بشكل أكبر.