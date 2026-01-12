تصعيد خطير ضد طهران.. البرلمان الأوروبي يحظر دخول الدبلوماسيين الإيرانيين

أعلنت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، اليوم الإثنين، حظر دخول جميع الدبلوماسيين والممثلين الإيرانيين إلى مباني البرلمان الأوروبي؛ نتيجة للاحتجاجات وأعمال العنف الأخيرة في إيران.

حظر دخول الإيرانيين إلى البرلمان الأوروبي

وكتبت، في بيان نشرته على حسابها الرسمي بمنصة “إكس”: "لا يمكن أن يستمر الوضع على ما هو عليه".

وأضافت: “بينما يواصل الشعب الإيراني الشجاع نضاله من أجل حقوقه وحريته؛ اتخذت اليوم قرارًا بحظر دخول جميع أعضاء السلك الدبلوماسي وأي ممثلين آخرين للجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى جميع مباني البرلمان الأوروبي”.

وواصلت: "لن يساهم هذا المجلس في إضفاء الشرعية على هذا النظام الذي استمر في الحكم عن طريق التعذيب والقمع والقتل".



طرد سفراء إيران من أوروبا

وفي السياق نفسه، طالبت نائبة ألمانيا في البرلمان الأوروبي، هانا نويمان، بعدم تطبيع العلاقات بين أوروبا وإيران؛ في ظل استمرار الاحتجاجات في طهران، وقمع قوات الأمن للتظاهرات.

ودعت نائبة ألمانيا في البرلمان الأوروبي، إلى طرد سفراء وممثلي إيران‌ من الاتحاد الأوروبي، مضيفة عبر حسابها في منصة “إكس”،: "لا يمكن أن يكون هناك أي تطبيع دبلوماسي مع نظام يرد على الاحتجاجات السلمية بإطلاق النار المميت على الرؤوس، ويقطع جميع خطوط الاتصال مع شعبه".

وفي وقت سابق من اليوم الإثنين، كشف موقع “أكسيوس”، أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، تواصل مع مبعوث البيت الأبيض “ستيف ويتكوف” خلال عطلة نهاية الأسبوع، وسط تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستخدام القوة العسكرية ضد النظام دعما للاحتجاجات الأخيرة، وفقاً لمصدرين مطلعين.