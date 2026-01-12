قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأرصاد: تحرك الرمال المثارة باتجاه الشرق وتدهور مستوى الرؤية
حسن الخاتمة يهز القلوب.. شاب يفارق الحياة أثناء صلاة الفجر
وزير الدفاع يلتقي وفدا من الاتحاد العربي للرياضة العسكرية
محمد صلاح يشارك الأساطير في إعلان الكرة الجديدة لدوري أبطال أوروبا
تفاصيل مران الأهلي قبل مواجهة طلائع الجيش بكأس عاصمة مصر
رئيس البورصة المصرية: نستعد لقيد شركات كبيرة وطرح أدوات استثمار جديدة في 2026
القادم أسوأ.. الأرصاد تحذر من رياح وأتربة وتقلبات جوية غدا بهذه المناطق
النقل: طفرة غير مسبوقة في منظومة السكك الحديدية وتطوير 364 محطة ضمن رؤية "مصر 2030"
موعد نهاية العاصفة الترابية وتحسن الأجواء
11 صفحة مزيفة.. وزارة النقل: لا يوجد أي حساب يخص الفريق كامل الوزير على فيسبوك
سكك حديد مصر تفتح 7 مسارات رقمية لحجز التذاكر وتوفر دفعا إلكترونيا شاملا
أخبار العالم

موانئ بربرة وبوصاصو وكسمايو.. الصومال يلغي كل الاتفاقيات الموقعة مع الإمارات

ناصر السيد

ألغت الحكومة الصومالية، يوم الاثنين جميع اتفاقيات التعاون مع الإمارات العربية المتحدة، مشيرة إلى مخاوف بشأن السيادة الوطنية والنظام الدستوري، وذلك وفقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 12 يناير.

إلغاء الاتفاقيات بين الصومال والإمارات

وأعلن مجلس الوزراء الصومالي أن القرار يسري على جميع الاتفاقيات التي تشمل المؤسسات الاتحادية والكيانات التابعة لها والإدارات الإقليمية، بما في ذلك التعاون المتعلق بالموانئ في بربرة وبوصاصو وكسمايو.

كما تم إلغاء اتفاقيات الأمن والدفاع الثنائية مع الإمارات، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الصومالية “صونا”.

وقالت الحكومة الصومالية إن القرار استند إلى أدلة على أعمال تقوّض وحدة أراضي الصومال واستقلالها السياسي وقد صدرت تعليمات لوزارة الخارجية بإبلاغ الإمارات العربية المتحدة رسمياً وإطلاع الشركاء الدوليين على القرار.

بربرة الحكومة الصومالية الإمارات إلغاء الاتفاقيات بين الصومال والإمارات حكومة الصومال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: ومن مقاصد الشريعة.. الضوابط الأخلاقية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: أنا والبلطجي

