موانئ بربرة وبوصاصو وكسمايو.. الصومال يلغي كل الاتفاقيات الموقعة مع الإمارات

ألغت الحكومة الصومالية، يوم الاثنين جميع اتفاقيات التعاون مع الإمارات العربية المتحدة، مشيرة إلى مخاوف بشأن السيادة الوطنية والنظام الدستوري، وذلك وفقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 12 يناير.

إلغاء الاتفاقيات بين الصومال والإمارات

وأعلن مجلس الوزراء الصومالي أن القرار يسري على جميع الاتفاقيات التي تشمل المؤسسات الاتحادية والكيانات التابعة لها والإدارات الإقليمية، بما في ذلك التعاون المتعلق بالموانئ في بربرة وبوصاصو وكسمايو.

كما تم إلغاء اتفاقيات الأمن والدفاع الثنائية مع الإمارات، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الصومالية “صونا”.

وقالت الحكومة الصومالية إن القرار استند إلى أدلة على أعمال تقوّض وحدة أراضي الصومال واستقلالها السياسي وقد صدرت تعليمات لوزارة الخارجية بإبلاغ الإمارات العربية المتحدة رسمياً وإطلاع الشركاء الدوليين على القرار.