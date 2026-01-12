صفقة أسلحة كبرى.. طائرات باكستانية في طريقها إلى إندونيسيا

التقى وزير الدفاع الإندونيسي قائد القوات الجوية الباكستانية في إسلام آباد لمناقشة صفقة محتملة تشمل بيع طائرات مقاتلة وطائرات مسيّرة هجومية إلى جاكرتا، وفقًا لما أفاد به ثلاثة مسؤولين أمنيين مطلعين على الاجتماع الذي عُقد يوم الاثنين.

صفقة أسلحة بين باكستان وإندونيسيا

تأتي هذه المحادثات في وقتٍ يمضي فيه قطاع الصناعات الدفاعية الباكستانية قدمًا في سلسلة من مفاوضات شراء المعدات الدفاعية، بما في ذلك صفقات مع الجيش الليبي والجيش السوداني، ساعيًا إلى ترسيخ مكانته كلاعب إقليمي مؤثر.

وأكدت وزارة الدفاع الإندونيسية عقد الاجتماع بين وزير الدفاع سجافري شمس الدين وقائد القوات الجوية الباكستانية المارشال ظهير أحمد بابر سيدهو.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع، العميد ريكو ريكاردو سيرايت، لوكالة رويترز: "ركز الاجتماع على مناقشة علاقات التعاون الدفاعي العامة، بما في ذلك الحوار الاستراتيجي، وتعزيز التواصل بين المؤسسات الدفاعية، وفرص التعاون المتبادل المنفعة في مختلف المجالات على المدى الطويل"، مضيفًا أن المحادثات لم تُفضِ بعد إلى قرارات ملموسة.

وأفاد أحد المصادر بأن المحادثات تركزت حول بيع طائرات JF-17، وهي طائرات مقاتلة متعددة المهام طورتها باكستان والصين بشكل مشترك، بالإضافة إلى طائرات مسيرة هجومية مصممة للاستطلاع وضرب الأهداف.

وذكر مصدران آخران أن المحادثات وصلت إلى مراحل متقدمة وتشمل أكثر من 40 طائرة JF-17. وأشار أحدهما إلى أن إندونيسيا مهتمة أيضاً بطائرات شاهبار المسيرة الباكستانية.