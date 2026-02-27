ضمن مبادرة 100 مليون صحة.. الفرق الطبية تقدم خدماتها لـ 8 آلاف و443 من مواطني الإسماعيلية

صرحت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، بأنه تم تقديم خدمات المبادرة الرئاسية ١٠٠ مليون صحة لأكثر من ٨ آلاف و ٥٠٠ مواطن خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك.

جاء ذلك تنفيذًا لتكليفات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان وفي إطار توجيهات اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله محافظ الإسماعيلية بتكثيف الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بأماكن التجمعات وخاصة خلال شهر رمضان المبارك.

وأضافت الدكتورة ريم مصطفى، أن فِرق مبادرة ١٠٠ مليون صحة تواصل انتشارها يوميًا وطوال شهر رمضان وتقدم خدمات الكشف المبكر عن الامراض المزمنة (الضغط، السكر، الاعتلال الكلوي) أمام دور العبادة بعد صلاة التراويح، الأندية، مراكز الشباب، وأماكن التجمعات وغيرها من خلال الفرق والعيادات الطبية المتنقلة وفرق التواصل المجتمعى، والتي تقدم رسائل التوعية حول كيفية التعامل مع الأمراض المزمنة خلال صيام رمضان، فضلًا عن التعريف بمبادرات صحة المرأة بوحدات الرعاية الأساسية والمصالح الحكومية صباحًا.

وأشارت الدكتورة هبة جودة منسق المبادرات الرئاسية أن المبادرة قدمت خدماتها بالكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي لعدد ٤٨٣٥، صحة المرأة عدد ٣٦٠٨، سمعيات عدد ٣٨٦، وعدد ٨٦ بمبادرة صحة الأم والجنين بإجمالي ٨٤٤٣ مواطنا خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان وذلك بجميع مدن ومراكز محافظة الإسماعيلية.