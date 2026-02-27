قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مسلسل كان ياما كان.. نقل يسرا اللوزي للمستشفى بعد محاولتها الانتحار
لا تعايرني ولا أعايرك .. رد فعل صادم من نجم الزمالك على حكم الفيفا ضد الأهلي
عيسى سي حكمًا لمباراة الأهلي والترجي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا
حزن عصام عمر بعد وفاة والدته في الحلقة العاشرة من مسلسل عين سحرية
أحمد عبد الحميد: كزبرة موهوب ويستحق البطولة.. والسوشيال ميديا تظلم وتضلل أحيانًا
هل يجوز استخدام لصقات النيكوتين في نهار رمضان؟.. الإفتاء توضح رأي الشرع
أغرب مكافأة | شركة تمنح موظفيها 26 مليون دولار نقدا : خذ ما تستطيع حمله
كهربائية بالكامل.. الكشف عن ولينج MINI بتصميم صغير الحجم
ترامب: لدينا أعظم جيش في العالم.. وأتمنى عدم استخدامه ضد إيران
عفاف رشاد: ألغيت سفري بسبب دروي في المداح 6| خاص
السكة الحديد: تشكيل لجنة لفحص القطار 977 بعد خروج عربتين عن القضبان بالأقصر
كم باقى على عيد الفطر 2026 فى مصر؟.. الحسابات الفلكية تحدد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضمن مبادرة 100 مليون صحة.. الفرق الطبية تقدم خدماتها لـ 8 آلاف و443 من مواطني الإسماعيلية

القافلة
القافلة
الإسماعيلية انجي هيبة

صرحت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، بأنه تم تقديم خدمات المبادرة الرئاسية ١٠٠ مليون صحة لأكثر من ٨ آلاف و ٥٠٠ مواطن خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك.

جاء ذلك تنفيذًا لتكليفات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان وفي إطار توجيهات اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله محافظ الإسماعيلية بتكثيف الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بأماكن التجمعات وخاصة خلال شهر رمضان المبارك.

وأضافت الدكتورة ريم مصطفى، أن فِرق مبادرة ١٠٠ مليون صحة تواصل انتشارها يوميًا وطوال شهر رمضان وتقدم خدمات الكشف المبكر عن الامراض المزمنة (الضغط، السكر، الاعتلال الكلوي) أمام دور العبادة بعد صلاة التراويح، الأندية، مراكز الشباب، وأماكن التجمعات وغيرها من خلال الفرق والعيادات الطبية المتنقلة وفرق التواصل المجتمعى، والتي تقدم رسائل التوعية حول كيفية التعامل مع الأمراض المزمنة خلال صيام رمضان، فضلًا عن التعريف بمبادرات صحة المرأة بوحدات الرعاية الأساسية والمصالح الحكومية صباحًا.

وأشارت الدكتورة هبة جودة منسق المبادرات الرئاسية أن المبادرة قدمت خدماتها بالكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي لعدد ٤٨٣٥، صحة المرأة عدد ٣٦٠٨، سمعيات عدد ٣٨٦، وعدد ٨٦ بمبادرة صحة الأم والجنين بإجمالي ٨٤٤٣ مواطنا خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان وذلك بجميع مدن ومراكز محافظة الإسماعيلية.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية اخبار محافظة الاسماعيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة الأهلي والزمالك

الأهلي في ورطة.. فيفا ينصف الزمالك في ملف ضم نجم سوبر

مي عز الدين

مي عز الدين تدخل العناية المركزة بعد إجراء عملية جراحية

سعر الذهب

عيار 21 تخطى 7 آلاف جنيه.. أسعار الذهب الآن في مصر

الجرام يتخطى 8000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم بعد قفزة كبيرة

الجرام يتخطى الـ8000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم بعد قفزة كبيرة

النادي الأهلي وبيراميدز

كاس تصدم بيراميدز في شكوي سحب لقب الدوري من الأهلي| تطور خطير

أحمد عبدالقادر

عرض مؤجل.. الزمالك يرد علي ضمه ونجم الأهلي يناور| القصة كاملة

حبس زوجة شقيق خطيب عروس بورسعيد 4 أيام

إخلاء سبيل خطيب عروس بورسعيد وأسرته بعد تحقيقات تجاوزت 18 ساعة

أحمد عبدالقادر

رد صادم من الأهلي على تعاقد الزمالك مع أحمد عبدالقادر

ترشيحاتنا

اتنين غيرنا

مواجهة ساخنة جدًا بين دينا الشربيني وشقيقها في اتنين غيرنا

كيتي

بعد وفاتها.. كيتي راقصة لمعت بسبب إسماعيل ياسين وارتبطت بـ رأفت الهجان

لطيفة

لطيفة : مكنتش متخيلة إني هقدر أغسل أمى بعد وفاتها

بالصور

دراسة تحسم الجدل.. الأسبرين لا يمنع سرطان القولون سريعا وقد يسبب نزيفا خطيرا

هل يحمي الأسبرين من سرطان القولون؟
هل يحمي الأسبرين من سرطان القولون؟
هل يحمي الأسبرين من سرطان القولون؟

مكملات الكولاجين لا تحمي من التجاعيد.. دراسة تكشف الحقيقة

هل تحمي مكملات الكولاجين من ظهور التجاعيد؟
هل تحمي مكملات الكولاجين من ظهور التجاعيد؟
هل تحمي مكملات الكولاجين من ظهور التجاعيد؟

عصير الرمان على مائدة الإفطار.. كنز صحي ينعش القلب ويعوض طاقة الصيام

فوائد شرب عصير الرمان في شهر رمضان
فوائد شرب عصير الرمان في شهر رمضان
فوائد شرب عصير الرمان في شهر رمضان

أفضل وقت لتناول مكملات الحديد في رمضان لزيادة الامتصاص وتجنب الأعراض الجانبية

أفضل توقيت لتناول الحديد في رمضان
أفضل توقيت لتناول الحديد في رمضان
أفضل توقيت لتناول الحديد في رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد