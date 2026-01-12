تحرك إيراني ضد 4 دول أوروبية دعموا المظاهرات في طهران

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية استدعاء دبلوماسيين في طهران يمثلون فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة، احتجاجًا على ما وصفته بدعم هذه الدول للاحتجاجات التي هزت أركان الجمهورية الإسلامية.

استدعاء سفراء أوروبيين في إيران

وذكرت الخارجية الإيرانية ، في بيان نقله التلفزيون الرسمي، أنه تم عرض مقطع فيديو على الدبلوماسيين يُظهر الأضرار التي ألحقها "مثيرو الشغب"، وأُبلغوا بضرورة "سحب حكوماتهم لتصريحاتها الرسمية الداعمة للمتظاهرين"، بحسب ما أفادت به وكالة فرانس برس.

وفي باريس، أكدت وزارة الخارجية الفرنسية استدعاء إيران "سفراء أوروبيين".

غضب أوروبي ضد إيران

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، أعلنت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا مازولا، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حظر دخول "جميع الموظفين الدبلوماسيين وأي ممثل آخر للجمهورية الإسلامية الإيرانية" إلى جميع مباني البرلمان الأوروبي.

من جانب آخر، تواصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف خلال عطلة نهاية الأسبوع، وسط تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستخدام القوة العسكرية ضد النظام دعماً للاحتجاجات الأخيرة، وفقاً لمصدرين مطلعين.