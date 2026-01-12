وزير الخارجية يستقبل مسئولي غرفة التجارة الأمريكية في القاهرة

استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج يوم الأثنين ١٢ يناير السيد "عمر مهنا" رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الأمريكية في القاهرة، والمهندس "طارق توفيق" الرئيس السابق للغرفة وعضو مجلس الإدارة.

تناول اللقاء الشراكة الاقتصادية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة، وما تشكله من ركن أساسي في العلاقات الاستراتيجية بين البلدين. وأكد وزير الخارجية الاهتمام بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع الجانب الأمريكي، مشيرًا إلى المنتدى الاقتصادي المصري–الأمريكي الذي استضافته القاهرة في مايو ٢٠٢٥ بمشاركة واسعة من كبرى الشركات الأمريكية، الذى ساهم فى تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص بالبلدين، معربا عن التطلع لعقد النسخة الثانية من المنتدى الاقتصادي المصري–الأمريكي خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٦، بما يسهم في تعزيز التعاون المؤسسي بين مجتمعي الأعمال في البلدين، وفتح آفاق جديدة للشراكات الاستثمارية.

كما استعرض وزير الخارجية المزايا التنافسية التي تقدمها مصر للمستثمرين، مؤكدًا أن الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر، وما تتمتع به من بنية تحتية متطورة وشبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة وسلاسل الإمداد الإقليمية، يجعلها مركزًا محوريًا للنفاذ إلى الأسواق الأفريقية والشرق أوسطية والأوروبية. وشدد الوزير عبد العاطي على أن المرحلة المقبلة تستهدف توسيع الروابط بين مجتمعي الأعمال في مصر والولايات المتحدة في عدد من القطاعات الواعدة، وفي مقدمتها الصناعة، والخدمات اللوجستية، والطاقة، والبنية التحتية الرقمية، والصناعات الدوائية والأنظمة الصحية، والسياحة، بما يسهم في جذب استثمارات جديدة، وتعزيز الصادرات، وخلف فرص عمل جديدة في مختلف المجالات.