أخبار العالم

وزير الخارجية: علاقات وثيقة تربط بين مصر وأيرلندا

الدكتور بدر عبدالعاطي
أ ش أ


وقال وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبدالعاطي إن المباحثات مع نظيرته الأيرلندية تناولت كذلك العديد من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين الصديقين، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والأوضاع المأساوية بقطاع غزة والضفة الغربية والأهمية البالغة لإزالة أية عوائق لنفاذ المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية.
وأعرب عبدالعاطي، خلال المؤتمر الصحفي، عن تقديره لموقف أيرلندا فيما يتعلق بتوفير الرعاية للحالات الطبية الفلسطينية الحرجة للغاية، مؤكدًا أن الوزيرة الأيرلندية ستقوم غدًا بزيارة إلى معبر رفح؛ لترى التسهيلات التي يتم تقديمها من الجانب المصري للمنفذ، والتأكد من وجود سياسات متعنتة في إدخال المساعدات وحجب دخول العديد منها تحت دعاوى الاستخدام المزدوج للمساعدات وهذا أمر غير صحيح بالمرة.
وأضاف "أنه تم الحديث عن أهمية أن يعمل معبر رفح من الجانبين وموقف مصر الصارم والحاسم بهذا الشأن؛ لأنه لا يمكن عمل المعبر من جانب واحد"، مشيرا إلى أنه لابد أن يعمل المعبر من الجانبين بحيث يتم السماح للمرضى الفلسطينيين بالخروج من قطاع غزة لتلقي العلاج وأيضا السماح للفلسطينيين الذين تم علاجهم في مصر أو الخارج بالعودة إلى داخل القطاع.
وتابع وزير الخارجية "أنه ناقش مع نظيرته الأيرلندية أيضًا الأهمية البالغة لدخول المواد الإغاثية والكرفانات إلى القطاع؛ لتوفير الحد الأدنى من المأوى الكريم للأشقاء الفلسطينيين في غزة على ضوء الطقس السيىء".
وقال "أنه تم الحديث أيضًا عن الأهمية البالغة لتفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب لتثبيت وقف إطلاق النار الحالي والتأكيد على أنه لا أمن ولا استقرار بالشرق الأوسط دون حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه الكاملة وحقه في إقامة دولته المستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية باعتبار أن ذلك هو الخيار الاستراتيجي الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار".
ولفت وزير الخارجية إلى أن المباحثات تطرقت إلى الأهمية البالغة لاحترام قواعد القانون الدولي والارتباط العضوي بين الضفة الغربية وقطاع غزة والرفض الكامل لأية مخططات للتهجير سواء ما يسمى بالتهجير الطوعي أو القسري.

