112 مليار دولار.. إسرائيل تعلن ميزانية جيش الاحتلال استعدادا للحروب المقبلة

كشفت صحيفة يسرائيل هيوم ، أنه سيتم تخصيص نحو 112 مليار دولار للجيش من أجل الاستعداد للحروب المقبلة .

كما أعلنت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أن هيئة الأركان العامة أطلقت خطة "هوشان" الخمسية، التي ستنتهي عام 2030.

وقد صدرت تعليمات للجيش الإسرائيلي بالاستعداد لتعزيز قواته بمبلغ 350 مليار شيكل كل عشر سنوات كبديل محتمل للمساعدات الأمريكية، وذلك بعد أكثر من عامين على أحداث 7 أكتوبر، وفي ضوء احتمال حل الكنيست وعدم إقرار الميزانية.

وفي وقت سابق، أعلن موقع واللا الإسرائيلي، أن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية لمجموعة متنوعة من السيناريوهات، بما في ذلك احتمال شن هجوم أمريكي على إيران، وسط توقعات بردود فعل إقليمية محتملة.

وأوضحت مصادر مطلعة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يواصل توجيه تهديدات لقيادة النظام الإيراني، مشيرة إلى أن أي هجوم إضافي سيقابل برد قاس، ولا يمكن تجاهل ارتفاع عدد القتلى والجرحى في الاحتجاجات الأخيرة.