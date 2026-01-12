الجيش الإسرائيلي يطلق مناورة طارئة في قواعد متعددة لتعزيز الاستعداد

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم أن جيش الاحتلال يجرى حالياً مناورة طارئة في عدة قواعد منتشرة في مختلف أنحاء البلاد.

وأوضحت المصادر أن التدريبات تهدف إلى تعزيز جاهزية الوحدات العسكرية لمواجهة أي سيناريوهات طارئة، دون الكشف عن تفاصيل دقيقة بشأن طبيعة التهديد أو مدى استمرار المناورة.

تأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الإجراءات التي تتخذها إسرائيل لتعزيز الاستعدادات الأمنية في ظل التوترات الإقليمية المستمرة.

ومن جانب آخر، أعلنت وزيرة النقل والمواصلات الإسرائيلية، ميري ريجف، عن رفع حالة التأهب في جميع المطارات الإسرائيلية، في خطوة استباقية تستهدف تعزيز الجاهزية تحسبا لأي سيناريو يتعلق بتصاعد التوترات مع إيران.

وقالت ريجف إن هذا القرار يأتي ضمن الإجراءات الوقائية للحفاظ على سلامة المسافرين والمرافق الجوية، مشيرة إلى أن السلطات تعمل على تنسيق كامل مع الجهات الأمنية لضمان جاهزية البنية التحتية في حال حدوث أي طارئ.



ويأتي هذا التحرك على خلفية التهديدات المتبادلة بين واشنطن وطهران، وسط مخاوف من احتمالية شن ضربة عسكرية تستهدف المنشآت النووية الإيرانية أو المواقع العسكرية الأخرى، في ظل استمرار الاحتجاجات الداخلية في إيران وتصاعد التوتر الإقليمي.

كما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، عن تفعيل خطط الطوارئ في المستشفيات على خلفية التطورات الأخيرة المتعلقة بإيران، في خطوة تهدف إلى تعزيز الجاهزية الطبية للتعامل مع أي تصعيد محتمل.