محافظ أسيوط يشارك عمال نظافة حي غرب إفطارًا جماعيًا .. صور

شارك اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، عمال منظومة النظافة بحي غرب إفطارًا جماعيًا بمقر الحملة الميكانيكية بمنطقة الأربعين، في أجواء رمضانية سادتها روح المودة والتقدير، وذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، وممدوح جبر رئيس حي غرب، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وخلال اللقاء، أعرب المحافظ عن اعتزازه بجهود عمال النظافة، مؤكدًا أنهم يمثلون الركيزة الأساسية للحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة، مؤكدًا أن مهامهم اليومية تتطلب جهدًا كبيرًا وتحملًا للمسؤولية، خاصة في شهر رمضان الذي يشهد زيادة ملحوظة في حجم المخلفات، الأمر الذي يتطلب جهدًا استثنائيًا ومضاعفة الجهود، مع الالتزام بخطط العمل وتكثيف المرور الميداني لتحقيق تحسن ملموس في مستوى النظافة بالحي.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن المحافظة تعمل على دعم منظومة النظافة، سواء عبر دعمها بالمعدات الحديثة ورفع كفاءة الحملة الميكانيكية، أو من خلال الاهتمام بالعنصر البشري وتوفير بيئة عمل آمنة ومحفزة، بما يسهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز مستوى الرضا العام.

وحرص المحافظ على تبادل الأحاديث الودية مع العمال، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم لتطوير الأداء، مؤكدًا أن التواصل المباشر معهم يمثل أولوية، وأن تحسين أوضاعهم المهنية والمعيشية يأتي في مقدمة اهتمامات الجهاز التنفيذي، كما قام المحافظ بتوزيع مكافآت مالية على العمال تقديرًا لجهودهم.

واختتمت الفعالية في أجواء من الألفة والتقدير المتبادل، حيث التقط المحافظ صورًا تذكارية مع العمال، مؤكدًا أن دعمهم وتكريمهم واجب مستحق تقديرًا لعطائهم اليومي ودورهم الحيوي في خدمة أبناء أسيوط.