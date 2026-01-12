اليماحي يهنئ هشام بدوي بمناسبة انتخابه رئيسا لمجلس النواب

هنأ محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، المستشار هشام بدوي، بمناسبة انتخابه رئيسًا لمجلس النواب بجمهورية مصر العربية، متمنيًا لمعاليه التوفيق والسداد في أداء مهامه في قيادة المؤسسة التشريعية المصرية العريقة.

وأكد رئيس البرلمان العربي اعتزازه بالعلاقات التاريخية الراسخة التي تربط البرلمان العربي بمجلس النواب المصري، معربًا عن تطلع وحرص البرلمان العربي على مواصلة التعاون والتنسيق مع المجلس الجديد برئاسة معالي المستشار هشام بدوي، على نحو يخدم مصالح الأمة العربية ويعزز مسيرة العمل البرلماني العربي المشارك.

كما ثمن "اليماحي" الدور المحوري الذي تضطلع به جمهورية مصر العربية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في دعم قضايا الأمة العربية، وتعزيز العمل العربي المشترك على كافة المستويات.

https://youtu.be/ZYw8NsfsAew