أحمد عبد الحميد: نصيحة أهلي في الفن كانت سندي من أول الطريق

محمد البدوي

كشف الفنان أحمد عبد الحميد عن كواليس دخوله الوسط الفني، مؤكدًا أن أول ما سمعه من أسرته كان تحذيرًا واضحًا من تقلبات المهنة، وأن الفن لا يوفر الأمان الوظيفي كما يظن البعض.

العمل في الفن

وأوضح خلال لقائه في الجزء الثاني من برنامج «أسرار» مع الإعلامية أميرة بدر عبر شاشة قناة النهار، أن والده ووالدته وخاله أجمعوا على رسالة واحدة: أن العمل في الفن من أكثر المهن تقلبًا، وقد يمنح الفنان شهرة ونجاحًا في فترة، ثم تتغير الظروف فجأة.

طبيعة الوسط الفني

وأشار إلى أن طبيعة الوسط الفني تجعل الاستقرار أمرًا نسبيًا، لذلك من الضروري أن يحرص الفنان على تأمين مستقبله ببدائل داعمة، سواء بالحصول على شهادة علمية أو امتلاك مشروع خاص أو مصدر دخل إضافي، حتى لا يظل معتمدًا بشكل كامل على أدوار قد تتأخر أو تتوقف.

المهنة قائمة على المخاطرة

وأضاف أن المهنة قائمة على المخاطرة بطبيعتها، فربما يعيش الفنان فترة ازدهار يعقبها ركود طويل، مؤكدًا أن التعامل اليومي مع أشخاص وأوضاع متغيرة يزيد من صعوبة المعادلة، وهو ما يتطلب وعيًا مبكرًا بحقيقة المجال.

وشدد عبد الحميد في ختام حديثه على أن فهم طبيعة الفن كـ«مهنة بلا ضمانات» لا يعني الخوف منها، بل الاستعداد لها جيدًا، والاعتماد على النفس كدرع واقٍ من أي تقلبات غير متوقعة.

