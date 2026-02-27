أحمد عبد الحميد : تفاعل قوي لـ«عين سحرية» و«هي كيميا»

تحدث الفنان أحمد عبد الحميد عن تقييمه للموسم الدرامي الأخير، مؤكدًا أن منصات التواصل الاجتماعي أصبحت عنصرًا أساسيًا في قياس نبض الشارع، رغم ما تحمله أحيانًا من انتقادات حادة.

السوشيال ميديا تعكس آراء متنوعة

وأوضح خلال استضافته في برنامج «أسرار» مع الإعلامية أميرة بدر عبر شاشة قناة النهار أن السوشيال ميديا تعكس آراء متنوعة؛ بعضها موضوعي، والبعض الآخر يتسم بالمبالغة أو القسوة، معتبرًا أنها مؤشر مهم لكن لا يمكن التعامل معه باعتباره الحكم النهائي.

قوة أكبر على مستوى بعض الأعمال

وأشار إلى أن هناك آراء رأت أن الموسم كان يحتاج إلى قوة أكبر على مستوى بعض الأعمال، لكنه لمس بنفسه تفاعلًا إيجابيًا وملحوظًا مع عدد من المسلسلات، مؤكدًا أن المتابعة اليومية لتعليقات الجمهور تمنح صُنّاع الدراما رؤية سريعة ومباشرة لردود الفعل.

عين سحرية وهي كيميا

وأشاد بمسلسلي عين سحرية وهي كيميا، موضحًا أنهما حققا حضورًا قويًا على مواقع التواصل، خاصة مع مشاركة فنانين مثل مصطفى غريب ودياب، وهو ما انعكس في حجم النقاش والتفاعل حولهما.

واختتم عبد الحميد بالتأكيد على أن النجاح الحقيقي لا يُقاس فقط بعدد التعليقات أو «الترند»، بل بجودة النص وتنفيذ العمل، لأن القيمة الفنية هي التي تضمن الاستمرار، بينما تبقى ردود الفعل الرقمية مجرد قراءة أولية للمشهد.