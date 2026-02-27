أحمد عبد الحميد : الكرمة في الوسط الفني لا تتأخر.. وموقف كسر خاطرنا انتهى بإغلاق الشركة

روى الفنان أحمد عبد الحميد موقفًا مؤثرًا من كواليس بداياته، مؤكدًا أن ما يُعرف بـ«الكرمة» يلعب دورًا حقيقيًا في الوسط الفني، وأن التصرفات داخل موقع التصوير قد تعود على أصحابها سريعًا.

تفاصيل موقف التصوير

وكشف خلال لقائه مع الإعلامية أميرة بدر في برنامج «أسرار» عبر شاشة قناة النهار، تفاصيل واقعة حدثت أثناء مشاركته في عمل درامي مع الفنانة مروة جبريل، موضحًا أنه خضع لاختبار أداء (أوديشين) لمشهد رومانسي وبذل فيه مجهودًا كبيرًا.

وأشار إلى أنه فوجئ خلال عرض التسجيل بعدم اهتمام بعض القائمين على العمل بالمشهد، قائلًا إن رد الفعل جاء سريعًا ومقتضبًا دون تركيز حقيقي، ما وضعه في موقف محرج رغم التحضير الجيد الذي قام به.

وأضاف أن الأجواء توترت في اليوم نفسه، ووقعت مشكلات داخل الشركة المنتجة.

وأوضح عبد الحميد أن الموقف لم يكن سهلًا عليه أو على مساعد المخرج، الذي تأثر بشدة مما حدث، مؤكدًا أنهما شعرا بانكسار في تلك اللحظة.

طبيعة الوسط الفني

ولفت إلى أن الشركة المنتجة أغلقت لاحقًا ولم تعد موجودة في مصر، معتبرًا أن ما جرى يعكس طبيعة الوسط الفني المتقلبة، وأن طريقة التعامل مع الآخرين قد تترك أثرًا يتجاوز اللحظة نفسها.

أخلاق وتقدير للآخرين

واختتم حديثه بالتأكيد على أن الفن ليس مجرد موهبة وأداء، بل هو أيضًا أخلاق وتقدير للآخرين، لأن كل تصرف داخل هذا المجال قد ينعكس يومًا ما على صاحبه.